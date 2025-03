Chi è Zoë Më, la cantante della Svizzera all’Eurovision 2025

Zoe Me: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante scelta dalla Svizzera per l’Eurovision di Basilea.

Avere l’opportunità di vivere un Eurovision Song Contest in casa non ha prezzo. Chiedere a Mahmood e Blanco per conferma. Un onore straordinario, ma al contempo una grande responsabilità, che nel 2025 è capitato a Zoe Me, un’artista elvetica di grande talento e pronta a raccogliere l’eredità di Nemo, il vincitore del 2024. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Zoë Më: la biografia e la carriera

Zoë Alina Kressler, questo il vero nome di Zoë Më, è nata il 6 ottobre 2000 sotto il segno della Bilancia proprio a Basilea, in Svizzera. Cresciuta in Germania, è tornata in Svizzera con la sua famiglia nel 2009 per stabilirsi nella città di Friburgo, nell’omonimo cantone elvetico.

Appassionata di musica fin da bambina, comincia a scrivere canzoni dall’età di dieci anni, formando molto presto uno stile unico e riconoscibile.

La prima svolta della sua carriera arriva nel 2024, quando vince il premio come miglior talento emergente presso un’emittente locale, stesso riconoscimento che in passato ha fatto le fortune di Nemo e di Marius Bear.

Già protagonista su palchi prestigiosi come quello del Montreux Jazz Festival e del Luzern Live Stage, nel 2025 ha ottenuto la grande opportunità, da parte della Swiss Broadcasting Corporation, di rappresentare la Svizzera all’Eurovision Song Contest di Basilea con il brano Voyage.

La vita privata di Zoë Më: fidanzato e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se sia fidanzata o sia single, anche perché preferisce utilizzare i social network solo per promuovere la sua carriera e la sua musica.

Sai che…

– Il suo stile combina pop e chanson.

– Scrive canzoni sia in francese che in tedesco.

– Dovrebbe vivere ancora a Friburgo.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Le sue canzoni sono spesso basate su arrangiamenti minimalisti che danno grande risalto non solo alla voce, ma anche alla chitarra acustica, al pianoforte e agli archi.

– Per l’Eurovision ha scelto di cantare un brano interamente in francese.

– Su Instagram Zoe ha un account da migliaiaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

