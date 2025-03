Ilan Muccino: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore di Amici figlio di Gabriele Muccino.

Da qualche anno a questa parte capita in talent come Amici di vedere tra i protagonisti anche, se non dei volti noti, dei figli d’arte pronti a imporsi non con la forza del proprio cognome, ma con le proprie qualità. Basti pensare ad Angelina Mango o a Holden. Nella ventiquattresima edizione questo ruolo di talento di seconda generazione è stato assegnato in qualche modo a Ilan Muccino, figlio del noto regista Gabriele. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Ilan Muccino: la biografia e la carriera

Ilan Muccino è nato a Roma dalla relazione tra Gabriele Muccino, uno dei registi italiani più apprezzati in assoluto, e la sua prima moglie, Elena Majoni. Non conosciamo la sua data di nascita, ma sappiamo che è nato nel 2003.

Sulla sua biografia non conosciamo molte informazioni, ma sappiamo che ha un fratello, Leonardo, e una sorella, Penelope, nati rispettivamente dalla relazione di Gabriele con la sceneggiatrice Eugenia Di Napoli e da quella con la costumista Angela Russo.

Appassionato di musica fin da bambino, dopo le prime esperienze adolescenziali ha tentato immediatamente di conquistare la vetrina televisiva, approdando a Sanremo Giovani nel 2021. Nonostante le ottime qualità non riesce però a raggiungere la fase finale.

Al di là di questa prima esperienza solo in parte fortunata, riesce in questo periodo a pubblicare diverse canzoni di discreto successo sulle piattaforme, tra cui Luce, Acqua e sapone e Nove cicatrici. Forte di questo biglietto da visita, è quindi arrivato nel 2024 ad Amici di Maria De Filippi, conquistando un banco nella prima puntata grazie a Rudy Zerbi, che ha intravisto in lui il potenziale per poter fare molta strada all’interno della scuola.

Nonostante i buoni presupposti, la sua avventura all’interno del talent si è interrotta ben prima del serale, nel gennaio 2025. A sorpresa, il cantante è stato eliminato dalla sua insegnante, Anna Pettinelli, durante un faccia a faccia con queste parole: “Mi sono fatta la domanda delle domande, se portarti al serale. Non credo che due mesi cambino la situazione, ho scelto di dirtelo in questo luogo che è un po’ più intimo per raccogliere anche le tue sensazioni, emozioni, quello che vuoi, non in puntata. Ma la mia valutazione è proprio questa. Inutile che te lo dico tra due mesi, inutile che continuiamo lo stillicidio“.

Secondo l’insegnante, Ilan non è migliorato abbastanza all’interno della scuola. Per questo motivo lo ha invitato a trovare la sua strada altrove.

La vita privata di Ilan: chi è la fidanzata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se sia single o sia fidanzato, anche perché tiene molto alla sua privacy.

Sai che…

– Come attore è apparso nel film Gli anni più belli del padre Gabriele Muccino.

– Non sappiamo dove vive, ma dovrebbe essere residente a Roma.

– Per quanto riguarda guadagni e patrimonio non abbiamo alcuna informazione.

– Su Instagram Ilan Muccino ha un account da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account.

