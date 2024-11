Tutto su Whoopi Goldberg, un’attrice da Grammy Award

Whoopi Goldberg: la carriera musicale, la vita privata e le curiosità sull’attrice americana, vincitrice dell’EGOT, ovvero dei quattro principali premi al mondo.

Talento dalle mille sfaccettature, Whoopi Goldberg è famosa soprattutto come attrice cinematografica. Eppure, nel corso della sua carriera ha fatto davvero di tutto: la cantante, la doppiatrice, la cabarettista, la produttrice, la sceneggiatrice, la scrittrice, la conduttrice e così via. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera, soprattutto dal punto di vista musicale, ma anche sulla sua vita privata.

Chi è Whoopi Goldberg: biografia e carriera

Caryn Elaine Johnson, questo il vero nome di Whoopi Goldberg, è nata a New York il 13 novembre 1955 sotto il segno dello Scorpione. Nata per essere una star, esordisce al teatro Helena Rubistein Children’s di New York a soli otto anni. Dopo aver fatto esperienza, approda a Broadway negli anni Ottanta.

Whoopi Goldberg

Viene qui notata da Steven Spielberg, che la fa recitare a metà anni Ottanta ne Il colore viola, pellicola che le vale una prima nomination agli Oscar e la porta a diventare una star a livello internazionale. Nello stesso anno conquista un Grammy per il disco Whoopi Goldberg: Original Broadway Recording, premiato per il miglior disco comico. Da lì la sua carriera si snoda su vari successi in ogni ambito.

Tra i film che hanno reso nota Whoopi in tutto il mondo ricordiamo, ad esempio, Ghost – Fantasma, che le vale il secondo Golden Globe, oltre al celeberrimo Sister Act, in cui interpreta il ruolo di Maria Claretta.

Nel 2009 è tornata a far scalpore per aver annunciato il suo ritiro dalle scene. Il motivo? A quanto riferito da lei, nessuno le avrebbe più proposto un copione come attrice. Ritiro che in realtà non c’è mai stato, visto che già in quegli anni è tornata a lavorare in diverse serie televisive, e non solo.

Cosa fa oggi Whoopi Goldberg

Oggi Whoopi Goldberg è ancora una delle star più amate negli Stati Uniti, oltre che un’attivista molto rispettata. Nel 2020 ha preso parte al noto talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio (è tornata nello stesso programma anche quattro anni dopo). Negli stessi anni, ha continuato a lavorare in America nel mondo della televisione.

La discografia in studio

1985 – Original Broadway Recording

1985 – The Color Purple

1988 – Fontaine: Why Am I Straight?

1989 – The Long Walk Home

1992 – Sarafina

1992 – Sister Act

1993 – Sister Act 2

1994 – Corrina Corrina

2001 – Call Me Claus

2005 – Live on Broadway

La vita privata di Whoopi Goldberg: marito e figli

Whoopi è stata sposata tre volte. La prima dal 1973 al 1979 con l’assistente sociale Alvin Martin, che l’aiutò a uscire dalla tossicodipendenza e le diede la sua unica figlia, l’attrice Alex Martin, nata nel 1973.

La seconda volta si è sposata nel 1986 con il direttore della fotografia David Claessen. Un matrimonio finito dopo tre anni. Ancora più corto fu il terzo, avvenuto nel 1994 con l’attore Lyle Trachtenberg e concluso solo l’anno successivo.

Qualche piccola curiosità: è diventata nonna giovanissima, a soli 34 anni, visto che la figlia Alex ha avuto il primo figlio a 16 anni; non solo, è diventata infatti anche bisnonna all’età di 59 anni. Se non è un record, ci siamo molto vicini…

Sai che…

– Whoopi è stata più volte premiata dal pubblico italiano come una delle più simpatiche e amate degli anni Novanta e Duemila.

– Ha partecipato come guest star anche in alcuni episodi della serie tv La tata.

– Nel 1990 ha recitato nel video di Liberian Girl di Michael Jackson.

– Nel 2002 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

– Whoopi ha un rapporto speciale con l’Italia, e nel 2023 si è recata a Recanati per girare il suo primo film italiano, Leopardi & Co.

– A proposito di Italia, da diversi anni ha comprato una casa in Sardegna, a Stintino, e più volte ha dichiarato che nell’isola si vive davvero bene.

– Ha vinto un premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il ruolo in Ghost.

– Cosa c’entra Whoopi Goldberg con Fiorello e Viva Rai 2? Semplice. Nel novembre 2023 la nota attrice ha mostrato nel suo programma televisivo americano, Whoopi’s Favourite Things, lo spezzone dello show di Fiorello con Mahmood che regala un tributo a Sister Act nei panni di una suora.

– Perché Whoopi Goldberg non fa più film? Per qualche tempo è rimasta ai margini delle scene, ma continua in realtà a lavorare come attrice regolarmente.

– Dove è girato Sister Act? In California.

– Si tratta di una delle poche celebrities ad aver vinto l’EGOT, ovvero almeno un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award, i principali premi dell’industria dello spettacolo americana. Un altro dei fortunatissimi a esserci riusciti è John Legend.

– Il cognome Goldberg lo ha da alcuni lontani parenti. Il suo nome d’arte è invece tratto dall’espressione whoopee cushion, ovvero un oggetto utilizzato per riprodurre il suono di una flatulenza.

– Per mantenersi ha fatto diversi lavori umili: la lavapiatti, la muratrice e la truccatrice per pompe funebri.

– È membro onorario degli Harlem Globetrotters.

– Su Instagram Whoopi Goldberg ha un account ufficiale seguitissimo dai fan. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.