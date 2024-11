Chi è Sea John, il cantante di Se fossi felice a Sanremo Giovani

Sea John: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore protagonista del talent Sanremo Giovani.

Dalla passione per il rock e il metal alla vetrina di Sanremo. La parabola di Sea John è sicuramente originale e diversa da quella di molti suoi colleghi. Poliedrico e ricco di sfaccettature, l’artista friulano è infatti riuscito a mettere d’accordo diversi mondi, ottenendo grande successo anche tra il pubblico con il brano Se fossi felice. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sea John: biografia e carriera

Giovanni Maresca, questo il vero nome di Sea John, è un artista originario del Friuli-Venezia Giulia. Non conosciamo la sua data di nascita e il suo segno zodiacale, né abbiamo informazioni sulla sua famiglia. Sappiamo però che da sempre è appassionato di musica, e fin da ragazzo ascolta musica alternative rock e metal.

Chitarra e tastiera

Appassionato anche di cinema, ha fatto il suo debutto con l’album/film Introispezione, in cui racconta la storia della rivalità tra Giovanni e il suo alter ego Sea John, creato durante la sua adolescenza. Una lotta intestina che lo ha portato a fare un viaggio introspettivo e un percorso di autoanalisi utile per la sua crescita personale.

Parlando del suo alter ego, l’artista ha raccontato: “Lui voleva cantare, scrivere canzoni, vivere con la sua musica. Cominciò a indossare ogni giorno degli stupidi pantaloncini rossi, divenne il mio miglior amico e poi il mio peggior nemico. Sea John è tutti i pensieri che non vogliamo fare, è il malessere interiore che non vogliamo affrontare. È quella parte di noi che odiamo così tanto e che ci fa tanta paura, ma che dobbiamo conoscere, esplorare e imparare ad accettare“.

Per raccontare la sua esperienza di autoanalisi e il suo rapporto con la solitudine Sea John si è quindi presentato a Sanremo, arrivando tra i semifinalisti con il brano Se fossi felice.

La vita privata di Sea John: chi è la fidanzata

Non abbiamo alcuna informazione sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se sia fidanzato o sia single. Sappiamo invece che utilizza i social soprattutto per promuovere la sua carriera.

Sai che…

– Tra le sue passioni fin da adolescente c’è sicuramente Kurt Cobain.

– Non abbiamo informazioni sulla sua residenza e non sappiamo dove vive.

– Su Instagram ha un account da migliaia di follower, mentre su TikTok è per il momento meno famoso con il suo account.