Il 18 dicembre è scomparsa a Milano Susanna Parigi. Autrice, cantante, scrittrice e musicista a tutto tondo, è stata una grande protagonista del mondo della nostra musica grazie soprattutto ad alcune importanti collaborazioni.

Nel corso della sua carriera aveva lavorato con grandi nomi come Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante e anche Raf. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata, per conoscere presto un’artista che ci ha lasciato troppo presto.

Chi era Susanna Parigi: biografia e carriera

Susanna Parigi nacque a Firenze nel 1961. Appassionata di musica fin da bambina, si diplomò in pianoforte al conservatorio Cherubini di Firenze, prima di continuare i suoi studi di canto, sia moderno che lirico, tra Roma e Bologna, arrivando al canto jazz a Milano.

Autrice precoce e di grande talento, venne scoperta da Vincenzo Micocci e firmò il suo primo contratto con l’etichetta discografica It. Pianista di talento, nelle fasi iniziali della carriera lavorò con Fiorella Mannoia e Riccardo Cocciante, per poi diventare cantante e fisarmonicista al fianco di Claudio Baglioni, Raf e Francesca Alotta.

Pianoforte

Lavorò a cavallo tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta anche in diversi programmi Rai, partecipando a Sanremo nel 1993 come corista dell’orchestra. Due anni dopo debuttò discograficamente con un disco eponimo prodotto da Vince Tempera. Ottenne un discreto successo che la incoraggiò a proseguire del suo percorso cantautorale, tra alti e bassi.

Vincitrice di diversi premi, riuscì a farsi apprezzare nell’ambiente letterario e culturale per la sua capacità di coniugare arte e responsabilità sociale, senza peraltro rifugiarsi in un utilizzo della retorica banale. Dopo un silenzio discografico di cinque anni, era tornata sulle scene sul finire del 2022 con il brano Io sono il meno:

Susanna Parigi: causa morte

Susanna è scomparsa dopo una lunga malattia a Milano nella notte del 18 dicembre. Ad annunciarlo è stata la stessa cantautrice attraverso un lungo post pubblicato sulla sua pagina ufficiale su Facebook: “Se vi scrivo è perché sto camminando verso la casa del Padre. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino in questo anno di tribolazioni. Sono state tante e meravigliose e generose. Volevo ringraziare i tantissimi allievi che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni. Con molti è nato un rapporto stretto, fatto non solo di musica, ma anche di ricerca ed emozioni. Vi auguro il meglio perché il mondo che sembra rovesciare in modo inevitabile, con voi forse ho una speranza“.

Dopo aver ringraziato tutte le persone che hanno lavorato con loro, l’artista ha quindi concluso tracciando un bilancio della sua vita e lanciando un messaggio a tante donne nel mondo: “Me ne vado con una grande sofferenza, immensa, per quello che accade alle donne quotidianamente. Dovevamo pensarci prima, almeno otto anni fa. Il lavoro da fare è una rieducazione pesante degli uomini, ma non solo. Le donne devono imparare a percepire i segnali e a non accettare nessuna forma di possessione. Ecco, vi auguro ogni bene e grazie per avermi seguito in tutti questi anni“.

Susanna Parigi: la discografia in studio

1995 – Susanna Parigi

1999 – Scomposta

2004 – In differenze

2009 – L’insulto delle parole

2011 – La lingua segreta delle donne

2014 – Il saltimbanco e la luna

2014 – Apnea

2016 – Dal suono all’invisibile

2022 – Caro m’è ‘l sonno

La vita privata di Susanna Parigi: marito e figli

Non conosciamo i dettagli sulla vita sentimentale della cantautrice toscana e non sappiamo se fosse sposata o avesse dei figli.

Sai che…

– Nel corso della sua straordinaria carriera collaborò anche con diversi grandi nomi del mondo della musica internazionale, come Pat Metheny e Tony Levin.

– Dove viveva Susanna Parigi? A Milano da molti anni.

– Amava gli animali e aveva uno splendido cane.

– Su Instagram Susanna Parigi aveva un account da diverse migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Susanna Parigi, ecco una playlist presente su Spotify:

