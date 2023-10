Steve Lukather: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sul cantante, chitarrista e storico leader dei Toto.

Steve Lukather è un uomo nato per fare musica. Chitarrista di una versatilità spaventosa, compositore dalla fantasia straordinaria, senso del ritmo, sensibilità, qualità vocali, intuito: non c’è nulla che gli manchi. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Steve Lukather: biografia e carriera

Steve Lee Lukather è nato a Los Angeles il 21 ottobre 1957 sotto il segno della Bilancia. Fin da bambino dimostra la propria attitudine per il mondo della musica. Prende in mano le bacchette e inizia a suonare la batteria, quindi si avvicina alle tastiere. Ma quando, a sette anni, vede i Beatles all’Ed Sullivan Show, decide di voler suonare la chitarra.

Chitarra elettrica

A 17 dà quindi il via alla sua carriera e inizia a suonare come turnista nel circuito americano. Nel 1976 viene invitato dagli amici Jeff Porcaro e David Paich a entrare nei Toto. Senza abbandonare la sua carriera solista, Steve accetta di buon grado e diventa fin da subito un punto cardine del gruppo. Il primo album della band, Toto, esce un anno dopo e, trainato da singoli storici come Hold the Line e Georgy Porgy, scala le classifiche di tutto il mondo.

Dopo altri due album di ottimo livello come Hydra e Turn Back, nel 1982 Steve e la band raggiungono un successo planetario con l’album Toto IV, trainato dagli incredibili exploit dei singoli Africa e Rosanna. Grazie a questo storico disco, i Toto vincono ben 6 Grammy Award. Intanto, senza voler minimamente abbandonare la band (che ha continuato ad andare avanti per decenni e decenni, fino ai giorni nostri), Steve ha continuato a portare avanti i suoi progetti da solista.

Musicista a 360°, non ha solo dimostrato nel corso della carriera di essere un chitarrista fantastico, ma anche un grande compositore, produttore, arrangiatore e cantante. Basti pensare che tra i brani da lui scritti, per quanto riguarda la musica, c’è la celebre Beat It di Michael Jackson o Physical di Olivia Newton-John.

Si può anzi dire che, al di là dei Toto, Steve è diventato nel corso della sua carriera uno dei session man più richiesti della storia, a dimostrazione della sua versatilità e del suo talento immenso. Da solista, ha pubblicato diversi album, il primo, Lukather, nel 1988; l’ultimo, finora, Transition del 2013. Rispetto al progetto Toto, nei suoi dischi individuali Steve è solito spaziare dalla fusion al jazz-rock, senza dimenticare le splendide ballate che lo hanno reso famoso.

Cosa fa oggi Steve Lukather? Continua a essere un session man di grande successo e a portare avanti la leggendaria carriera dei Toto con tour in tutto il mondo.

Di seguito il video di Rosanna dei Toto:

Steve Lukather: la discografia da solista in studio

1989 – Lukather

1994 – Candyman

1997 – Luke

2003 – Santamental

2008 – Ever Changing Times

2010 – All’s Well That Ends Well

2013 – Transition

2021 – I Found The Sun Again

La vita privata di Steve Lukather: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Steve ha sofferto per anni di alcolismo, anche per via dei drammi che ha dovuto affrontare (su tutti la morte dell’amata madre). Dalla sua prima moglie, Marie Currie, ha avuto due figli: Trevor, oggi musicista pop, e Tina. Dal 2002 al 2010 è stato sposato con Shawn Batten, madre degli altri suoi due figli: Lily Rose e Bodhi.

Sai che…

– Steve Lukather è alto 1 metro e 74.

– Steve ha raccontato di aver svolto da ragazzino un provino per suonare con Frank Zappa. Con la consueta cordialità, quest’ultimo dopo averlo sentito gli avrebbe detto di cambiare mestiere.

– Dove vive il chitarrista? Sembrerebbe avere una splendida casa a Miami. Non si conosce il suo patrimonio.

– Lukather è l’unico membro dei Toto a non aver mai saltato un live.

– Dopo l’addio di Ritchie Blackmore nel 1993, Steve venne contattato dai Deep Purple, ma decise di rifiutare per rimanere con i Toto.

– Steve è uno dei chitarristi più rispettati. Non a caso, durante uno show televisivo, Eddie van Halen ha dichiarato che Steve è il miglior chitarrista al mondo.

– Su Instagram Steve Lukather ha un account da migliaia di follower.

Di seguito Open Your Heart, una delle canzoni di Steve Lukather da solista più apprezzate:

