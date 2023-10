Doja Cat: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla rapper americana di canzoni come Say So e Candy.

Una delle stelle in rampa di lancio della nuova scena hip hop americana è Doja Cat. Figlia d’arte il cui nome circola già da diversi anni, solo negli ultimi mesi ha raggiunto la grande fama internazionale grazie soprattutto al brano Say So, diventato virale su TikTok. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Doja Cat: biografia e carriera

Amalaratna Zandile Dlamini, questo il vero nome di Doja Cat, è nata a Los Angeles il 21 ottobre 1995 sotto il segno della Bilancia. Appassionata di musica fin da bambina, ha studiato pianoforte e danza, prima di dedicarsi al rap grazie al fratello.

Doja Cat

Debutta nel mondo dell’hip hop nel 2013 con il singolo So High, ma arriva a grandi traguardi solo nel marzo 2014, quando firma un contratto con la RCA Records e pubblica il suo primo EP, Purrr!.

Solo qualche anno dopo è arrivata l’opportunità del primo vero album, anticipato da singoli di successo come Candy, che diventa nel 2019 virale su TikTok.

Il 30 marzo dello stesso anno dà quindi alle stampe Amala, il disco che segna il suo debutto vero e proprio.

Il successo continua ad arrivare per tutto il 2019, grazie anche ad altri singoli, tra cui il remix della traccia Juicy con Tyga, accompagnato da un apprezzato video musicale. Non a caso, il brano è il primo a entrare nella Billboard Hot 100, raggiungendo la posizione 41. A novembre pubblica il suo secondo album, Hot Pink, che si arrampica fino alla 17esima posizione della classifica americana ma arriva al successo anche in altre parti del mondo.

Tuttavia, il successo a livello mondiale arriva quasi per caso sempre su TikTok grazie a Say So, che diventa una hit riconosciuta ovunque. Nel 2020 avrebbe dovuto iniziare il suo primo grande tour in Nord America, con tanto di doppio spettacolo al Coachella, ma a causa del Coronavirus tutto è stato rinviato a data da destinarsi.

Dopo aver iniziato una parabola ascendente nel 2020, si è confermata nel 2021, lanciando successi in fila come 34+35 insieme ad Ariana Grande. Brani che le valgono una nomination ai Grammy Award come miglior esordiente. Ha quindi annunciato il suo terzo album, Planet Her, anticipato dal singolo Kiss Me More in collaborazione con SZA. Un brano che conquista le classifiche di tutto il mondo.

Doja Cat: la discografia in studio

2018 – Amala

2019 – Hot Pink

2021 – Planet Her

2023 – Scarlet

La vita privata di Doja Cat: fidanzato

Doja è stata per quasi un anno la fidanzata del cantante Johnny Utah. I due si sono però lasciati, e da allora non sappiamo se la rapper abbia o meno una relazione.

Sai che…

-Doja Cat proviene da una famiglia di artisti. Suo padre, Dumisani Dlanimi, è un attore, compositore e produttore cinematografico sudafricano, la madre, Deborah Elizabeth Sawyer, è invece una pittrice di origini ebraiche.

-Il brano So High è stato inserito nella colonna sonora della famosa serie televisiva Empire.

-La sua Boss Bitch fa parte della colonna sonora del film della DC Comics Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

– Nel 2021 è stata presentatrice degli MTV Video Music Award.

-Ha partecipato alla versione remix del brano In Your Eyes di The Weeknd.

-Tra le sue influenze artistiche ci sono Erykah Badu, Pharrell Williams, Nicki Minaj, Jamiroquai, Drake, ma anche la cultura indiana e quella giapponese.

-Nel settembre 2018 è stata attaccata sui social per alcuni suoi tweet omofobi risalenti a qualche anno prima.

-Su Instagram Doja Cat ha un account ufficiale da milioni di follower.

Di seguito il video ufficiale di Boss Bitch:

