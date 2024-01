Chi è Sissi, la ‘principessa’ di Amici ospite a Sanremo

Sissi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice lombarda che ha conquistato il pubblico di Amici.

Dopo Alessandra Amoroso, Emma e Gaia, Amici di Maria De Filippi continua a lanciare stelle della musica al pop al femminile. Alcuni anni fa avrebbe potuto rientrare in questa categoria anche una giovane artista che vanta un nome da principessa: Sissi. La cantante ha stupito il pubblico del talent e anche tutti i giudici, al punto quasi da arrivare alla vittoria del programma. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sissi: biografia e carriera

Silvia Cesena, questo il vero nome di Sissi, è nata nel 1999 a Erba o a Merone, in provincia di Como. Non conosciamo precisamente la sua data di nascita.

Cantante sul palco

Appassionata di musica fin da bambina, soprattutto di artisti della scena rap, ma anche di leggende del glam rock come David Bowie e Marc Bolan, ha mosso i primi passi nella sua carriera da giovanissima, firmando nel 1999 il suo primo contratto con la Sugar di Caterina Caselli.

Proprio grazie all’ingresso nella nota etichetta, entra in contatto con alcuni importantissimi artisti, tra cui il produttore Fortunato Zampaglione, che decide di lavorare con lei su alcuni singoli in lingua inglese, come Just a Game e Don’t Lie to Me Again.

La sua prima grande esperienza è però all’interno di un talent, X Factor. La giovanissima cantante ha partecipato al noto programma nel 2019, ricevendo grandi complimenti da parte dei giudici grazie alla sua performance alle Audizioni sulle note di Del verde di Calcutta. Anche ai Bootcamp riesce a confermarsi come una delle rivelazioni, ma il suo percorso s’interrompe improvvisamente agli Home Visit, quando Sfera Ebbasta decide di puntare su altre cantanti per la fase dei Live.

Sissi ad Amici

Ma Sissi non si dà per vinta. Nonostante una piccola delusione, nel 2021 sceglie di ritentare la strada dei talent, ed entra nella scuola di Amici 21. All’interno del talent di Canale 5 diventa rapidamente una delle più amate, grazie anche alla forza di singoli inediti del calibro di Come come:

Dopo un percorso entusiasmante, arriva fino alla finale del 15 maggio, con i favori del pronostico per la vittoria. Le cose però non vanno come sperato e a conquistare il successo è un altro cantante di talento, Luigi Strangis. Nonostante questo, è riuscita a firmare un nuovo contratto discografico con la Sugar, confermandosi come una delle cantanti italiane più apprezzate.

Cosa fa oggi Sissi?

Che fine ha fatto Sissi? Continua a dedicarsi alla musica e a lanciare singoli di discreto successo e nel 2024 è stata annunciata anche tra le ospiti della serata dei duetti di Sanremo. In particolare canterà una cover di Lady Marmalade insieme a BigMama, Gaia e La Nina.

La vita privata di Sissi: chi è il fidanzato

Bella, talentuosa, ma anche molto riservata. Sulla vita sentimentale di Sissi non ci sono grandi notizie. La cantante non si è innamorata subito nella scuola e sembra non avere alcun fidanzato fuori dalla scuola. Single per scelta, probabilmente per dedicarsi alla sua carriera, in rampa di lancio in questi anni.

Durante gli anni ad Amici ha avuto comunque una relazione con il ballerino Dario, e secondo molti negli ultimi tempi sarebbe rimasta incinta. Non sono però arrivate conferme in tal senso.

Sai che…

– Ha diversi tatuaggi, tra cui uno dedicato ad alcuni dei suoi idoli, come Amy Winehouse e Tyler, the Creator. Si è però tatuata anche le iniziali della madre.

– Vive il Lombardia con i suoi genitori.

– Il suo album preferito è Orange di Frank Ocean.

– Su Instagram Sissi ha un account da centinaia di migliaia di follower, tra cui Eros Ramazzotti.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Sissi, ecco una playlist presente su Spotify:

