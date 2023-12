Che fine ha fatto Samantha Fox?

Samantha Fox: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante di Touch Me, un’icona degli anni Ottanta.

La risposta britannica a Sabrina Salerno? Probabilmente Samantha Fox. Biondissima e formosa, è stata più di una cantante o attrice. Potremmo dire una vera icona negli anni Ottanta, simbolo di una stagione fatta di grandissime hit internazionali e momenti indimenticabili. Ma che fine ha fatto oggi? Scopriamolo insieme. Ecco alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di Samantha Fox.

Chi è Samantha Fox: biografia e carriera

Samantha Karen Fox è nata a Londra il 15 aprile 1966 sotto il segno dell’Ariete. Proveniente da una famiglia di commercianti, mostra fin da bambina una certa predisposizione per il teatro. La sua prima apparizione in tv avviene nel 1976, a soli 10 anni, mentre pochi anni dopo forma la sua prima band musicale, firmando anche un primissimo contratto a soli 14 anni.

Microfono

Sembra l’inizio di un grandissimo percorso nella musica, ma decide improvvisamente di lasciare la recitazione e la musica per iniziare a lavorare come modella.

Dopo aver raggiunto un successo clamoroso come modella sexy, si rituffa nel mondo della musica e nel pieno degli anni Ottanta lancia una hit destinata a fare la storia: Touch Me (I Want Your Body), un brano che raggiunge i primi posti nelle classifiche di tutto il mondo:

Il successo prosegue con altri brani, tra cui Nothing’s Gonna Stop Me Now. Sono anni di grandissima fama, gli album si susseguono e anche negli anni Novanta Samantha resta uno dei personaggi più in vista nel Regno Unito. Ai primi accenni di declino, sceglie di rilanciarsi partecipando all’Eurovision Song Contest, come vocalist del gruppo Sox con il brano Go for the Heart, ma arriva solo quarta.

In anni più recenti si è lanciata nel mondo dell’eurodance e della musica elettronica, nel 2009 ha creato una propria etichetta discografica e ha registrato anche una cover di Call Me dei Blondie insieme all’amica Sabrina Salerno. Partecipa quindi a diversi reality show, tra cui un’edizione inglese de L’isola dei famosi.

Cosa fa oggi Samantha Fox?

Esuberante come non mai, continua a portare in tutto il mondo la propria musica e la propria solarità, anche se gli anni d’oro sono ormai molto lontani. Nel settembre 2021 è tornata a farsi ammirare anche dai fan italiani all’interno del programma di Amadeus Arena Suzuki ’60 ’70 ’80, cantando il suo brano di maggior successo, Touch Me.

Samantha Fox: la discografia in studio

1986 – Touch Me

1987 – Samantha Fox

1988 – I Wanna Have Some Fun

1991 – Just One Night

1998 – 21st Century Fox

2002 – Watching You, Watching Me

2005 – Angel With An Attitude

La vita privata di Samantha Fox: marito e figli

Samantha non è sposata. Nel 2003 ha fatto coming out e ha dichiarato di essere omosessuale, o meglio di essere innamorata della sua compagna, Myra. Fino a quel momento aveva sempre avuto riluttanza nel parlare della sua sessualità per paura di deludere i fan.

Sai che…

– Come modella divenne un’icona per quanto riguarda il mondo delle foto sexy. Negli anni Ottanta fu una delle ragazze simbolo della Pagina 3 del Sun, dove apparve una prima volta nel 1983 in topless, con il consenso dei genitori. Pare che dopo quegli scatti scelse di assicurare il suo seno per circa 250mila sterline.

– Quanti dischi ha venduto Samantha Fox? Decine di milioni in tutto il mondo.

– A 30 anni posò anche per Playboy.

– Dove vive Samantha Fox? Non sappiamo in questo momento dove abbia la residenza.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Nel 1986 è stata protagonista anche di un videogioco, Samantha Fox Strip Poker.

– Come attrice ha lavorato in diversi film.

– Su Instagram ha un account ufficiale in cui delizia i suoi follower con tantissime foto molto sensuali. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Samantha Fox, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM