Federica Andreani: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla giovane cantante protagonista ad Amici.

Tra i grandi talenti emersi da Amici nel 2022/23 un posto molto speciale nel cuore dei fan lo occupa Federica Andreani, talentosa cantante romana autodidatta che nella vita ha due grandi passioni: la musica e la boxe. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Federica Andreani: biografia e carriera

Federica Andreani è nata a Roma nel 2003, ma non conosciamo ancora la data di nascita né ulteriori dettagli. Cantante autodidatta con una grande passione per la musica e una altrettanto grande passione per la boxe, ha frequentato l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo Cristoforo Colombo di Roma.

Microfono

Pur essendo autodidatta, Federica ha dimostrato fin da subito di avere un grande talento e nella prima puntata di Amici è riuscita a sorprendere sia il pubblico che i professori, conquistando l’ambito posto tra i banchi della scuola grazie alla sua caparbietà e alla sua forza di volontà.

Nel corso del talent riesce a farsi strada fino al serale, senza grosse difficoltà. Durante la fase finale supera agevolmente le prime quattro serate, ma alla quinta puntata va al ballottaggio con il ballerino Ramon e viene eliminata.

Che fine ha fatto Federica Andreani?

Dopo questo grande cammino riesce comunque a trovare il proprio posto nel mondo della musica, e viene annunciata all’interno del cast del Capodanno 2024 di Canale 5.

La vita privata di Federica Andreani: chi è il fidanzato?

Grande amica di Angelina Mango, Federica nella scuola ha trovato anche l’amore. Ha iniziato infatti una relazione con il cantante Piccolo G. Dopo un periodo di lontananza, sono riusciti a riprendersi e la loro storia sembra che al momento stia proseguendo a gonfie vele, fino a prova contraria.

Sai che…

– Di professione fa la parrucchiera.

– Cosa c’entra Federica con Damiano David dei Måneskin? Secondo qualcuno i due sarebbero cugini, ma si tratta di una fake news.

– La passione per la boxe le è stata trasmessa dal padre.

– Nel mondo del pugilato è riuscita a raggiungere ottimi risultati. Nel 2019 ha conquistato il primo posto nella Woman Boxing League, e ha anche vinto una medaglia d’oro a Ostia.

– Ama i cani, come si può comprendere da alcune foto presenti sui suoi social.

– Dopo Amici ha cambiato completamente look.

– Non sembra avere tatuaggi visibili sul corpo.

– Su Instagram Federica Andreani ha un account da diverse migliaia di follower. Ha un profilo molto seguito anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Federica, ecco una playlist su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM