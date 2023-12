Sergio Sylvestre: la carriera, la vita privata e le curiosità sul vincitore di Amici 15, uno degli artisti più amati della storia del talent.

Sergio Sylvestre è un cantante famoso per aver vinto la quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Gigante buono della canzone italiana, nella sua carriera si è già tolto alcune piccole grandi soddisfazioni, tra cui una partecipazione al Festival di Sanremo tra i big con la canzone Con te, scritta insieme a Giorgia. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla vita artistica e privata del Big Boy.

Chi è Sergio Sylvestre: biografia e carriera

Nato a Los Angeles il 5 dicembre 1990 sotto il segno del Sagittario, nel 2012 si è trasferito a Lecce, dove ha mosso i primi passi nel mondo della musica cantando al Samsara Beach, un famoso locale di Gallipoli. La sua prima grande chance arriva tra il 2015 e il 2016, quando riesce a entrare nella scuola di Amici, venendo smistato nella Squadra Blu capitanata da J-Ax e Nek.

Il 25 maggio 2016 conquista il successo in quell’edizione del talent show di Maria De Filippi ottenendo il 61% dei voti. Nello stesso mese, debutta con l’EP Big Boy, un disco composto da quattro brani inediti e quattro cover internazionali, raggiungendo la cima della classifica FIMI per gli album e ottenendo un disco d’oro.

Nell’autunno di quell’anno incide con Rocco Hunt il brano prego, versione italiana di You’re Welcome di Jordan Fisher e Lin-Manuela Miranda, per la colonna sonora del film Disney Oceania. Collabora inoltre con J-Ax e Fedez per L’Italia per me, brano presente nel disco Comunisti col Rolex.

Il punto più alto della sua carriera è però la partecipazione al Festival di Sanremo 2017 nella categoria Campioni, presentando il singolo Con te, scritto a quattro mani con Giorgia. La sua prima esperienza sanremese è positiva: Sylvestre raggiunge il sesto posto nella classifica finale. Di lì a poco lancia il primo album della sua carriera, Sergio Sylvestre, pubblicato il 10 febbraio. Il suo ultimo album è il disco natalizio Big Christmas del 17 novembre 2017.

Cosa fa oggi Sergio Sylvestre?

Nel 2021 è tornato al mondo della musica attivamente pubblicando il singolo Motel California. Successivamente ha scelto di adottare ufficialmente il nome d’arte di Big Boy, e ha pubblicato diversi singoli in lingua inglese, tra cui Lose It All e Going Crazy. È stato protagonista del Capodanno 2024 di Canale 5.

Sergio Sylvestre: la discografia in studio

2017 – Sergio Sylvestre

2017 – Big Christmas

La vita privata di Sergio Sylvestre: chi è la fidanzata?

Della vita privata di Sergio Sylvestre si conoscono pochi dettagli. Dopo la vittoria ad Amici si era vociferato di una sua relazione con una ragazza misteriosa, ma non erano arrivate conferme. Per il resto, sappiamo che è molto legato alla propria famiglia, in particolare ai genitori (la madre è di origine messicana e il padre, morto nel 2017, era di Haiti).

Sai che…

– Sergio ha anche un profilo Instagram ufficiale molto seguito e molto attivo, nel quale pubblicizza la sua carriera ma regala anche qualche chicca relativa alla sua vita privata. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

– Oltre alla grande voce, dal timbro soul e dalla potenza eccezionale, Sergio si fa notare per la stazza importante. Il cantante è infatti alto 2 metri e 08 e porta il 52 come taglia di scarpe. Sul peso, però, l’artista non ha mai voluto esprimersi, affermando in un’intervista al Corriere della Sera di essersene in passato vergognato.

– Dove vive Sergio? Non lo sappiamo, essendo l’artista italoamericano molto riservato.

– Non si conoscono nemmeno i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Da ragazzo era una promessa del football americano (Nfl).

– Nel 2020 è stato chiamato a chiamare l’inno italiano in occasione della finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma, la prima dell’epoca post Covid. La sua esibizione, con troppa emozione che gli fa dimenticare alcune parole, ha causato una forte polemica strumentalizzata da leader politici come Matteo Salvini.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Sergio Sylvestre, ecco una playlist presente su Spotify:

