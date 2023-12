Luca Canonici: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul tenore che ha sfiorato la vittoria a Sanremo nel 2010.

A volte basta un’intervista per sollevare un polverone mediatico, anche a distanza di molti anni dall’accaduto. Basti pensare a quanto successo nel 2023 quando Pupo, ai microfoni di La Repubblica, ha accusato platealmente il Quirinale di avergli tolto una vittoria a Sanremo nel 2010 per non far trionfare Emanuele Filiberto. Con il cantante di Gelato al cioccolato e il noto erede di casa Savoia, in quell’edizione della kermesse a completare un inedito trio c’era anche un tenore da molti dimenticato: Luca Canonici. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Luca Canonici: biografia e carriera

Luca Canonici è nato a Montevarchi, in provincia di Arezzo, il 22 settembre 1960 sotto il segno della Vergine. Appassionato di musica fin da bambino, nel 1985 ha fatto il suo esordio al Teatro dell’Opera di Roma con Rigoletto, per poi intraprendere una carriera all’interno dei più prestigiosi e importanti teatri al mondo, dal Teatro alla Scala al Teatro la Fenice, dal Teatro San Carlo al Concertgebouw di Amsterdam.

Teatro alla Scala

Nel corso della sua eccezionale carriera ha avuto l’occasione di lavorare con direttori d’orchestra del calibro di Luciano Berio, Riccardo Muti, Nino Rota, Marcello Viotti e molti altri ancora. Al di là del suo cammino straordinario nel mondo dell’opera, ha tentato nel 2010, ancora prima del successo clamoroso di tre grandi voci come quelle de Il Volo, un’avventura nel mondo della musica pop, seppur con il suo stile.

In particolar modo ha accettato di unire le forze con Pupo ed Emanuele Filiberto al Festival di Sanremo 2010, interpretando il brano Italia amore mio, con cui è arrivato al secondo posto. Subito dopo ha pubblicato un intero album di opera pop, ottenendo un discreto successo:

Cosa fa oggi Luca Canonici?

Ha proseguito la sua carriera nel mondo dell’opera lirica, del belcanto e non solo. Nel 2023 è però tornato a parlare di Sanremo, rispondendo all’intervista di Pupo alla Repubblica: “Non so se quello che dice sia vero, ma potrebbe esserlo, io non sono a conoscenza delle dinamiche che portarono il nostro brano al secondo posto. Ricordo però con grande piacere quel Festival di Sanremo“.

La vita privata di Luca Canonici: moglie e figli

Sulla sua vita privata non si conoscono molti dettagli. Non sappiamo se sia sposato e se abbia dei figli.

Sai che…

– Dal 2008 ha assunto la carica di Direttore artistico del progetto OperaFestival in Toscana.

– Ha una grande passione per il mondo dell’arte, grazie anche a un’esperienza nel commercio antiquario. Proprio in qualità di esperto d’arte ha lavorato anche in alcune televisioni private.

– Ha sostituito José Carreras nelle riprese del film La bohème del regista Luigi Comencini.

