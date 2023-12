Chi è Aida Garifullina, il soprano di Kazan

Aida Garifullina: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sullo splendido soprano russo originario di Kazan che ha cantato anche con Bocelli.

Bella, talentuosa e amata in tutto il mondo. Aida Garifullina è oggi uno dei soprano più apprezzati, e nonostante la giovane età ha già messo a curriculum tantissime esperienze importanti, sia nel mondo della lirica che in quello delle esibizioni ‘pop’. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Aida Garifullina: la biografia e la carriera

Aida Emilevna Garifullina è nata a Kazan, città russa del Tatarstan, il 30 settembre 1987 sotto il segno della Bilancia. Cresciuta in una famiglia appassionata di musica e di lirica in particolare (la madre Layla Ildarovna Garifullina è, tra le altre cose, direttrice di coro), influenzata dai genitori ha iniziato a studiare fin da piccolissima. A 18 anni si è trasferita in Germania, a Norimberga, per approfondire le proprie competenze.

Aida Garifullina

Per due anni ha studiato alla Vienna University of Music and Performing Arts, debuttando nel mondo del teatro con la produzione universitaria di Così fan tutte di Mozart. Dopo la laurea, nel 2011 ha avuto modo di esibirsi durante la cerimonia di chiusura della Summer Universiade di Shenzen come rappresentante di Kazan, mostrando il proprio talento al mondo intero.

L’anno dopo ha cantato all’apertura della Russian House alle Olimpiadi di Londra, e proprio qui ha conosciuto Valery Gergiev, direttrice artistica del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo che, rimasta incatata dalla sua voce e dal suo portamento, l’ha voluta sul proprio palco. Nel 2013 ha così debuttato davanti al proprio pubblico nel ruolo di Susanna in Le nozze di Figaro di Mozart, per poi continuare la propria carriera attraverso altri ruoli di primissimo piano.

Nel 2015 Aida ha quindi firmato un contratto con la Decca Records, pubblicando il primo album due anni dopo, una registrazione contenente quindici arie incise con l’ORF Radio Symphony Orchestra. Nel 2018 ha cantato nella cerimonia di apertura della Coppa del Mondo Fifa tenuta in Russia, duettando con Robbie Williams e facendo conoscere il suo nome anche ai fan della musica pop. Di seguito la loro esibizione:

Cosa fa oggi Aida Garifullina?

Negli ultimi ha continuato a esibirsi in tutto il mondo interpretando il meglio del repertorio operistico. Ha avuto modo anche di collaborare con il trio di tenori de Il Volo.

La vita privata di Aida Garifullina: marito e figli

Nonostante la giovane età, Aida è diventata madre molto presto. Sua figlia Olivia è nata nel 2016. Non si sa chi sia il padre della bambina. Garifullina non è infatti sposata, e anzi è anche molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Tuttavia, sappiamo che per circa due anni si è frequentata con il tennista russo Marat Safin.

Sai che…

– Non è figlia unica, ma ha un fratello di nome Rem.

– Nel 2013 ha vinto il premio Operalia.

– L’altezza di Aida è di 1 metro e 65.

– Cosa c’entra Aida Garifullina con Putin? Il suo ex fidanzato è un attuale deputato nel partito fondato proprio dal leader russo.

– Dove abita Aida Garifullina? Non sappiamo dove abbia la propria residenza.

– Aida Garifullina e Bocelli hanno cantato insieme in più di un’occasione.

– Nonostante la giovane età ha ottenuto il titolo di “artista onorato della Repubblica del Tatarstan“.

– Ha cantato con artisti del calibro di José Carreras e Placido Domingo.

– Su Instagram Aida Garifullina ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Aida Garifullina, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM