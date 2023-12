Tutto quello che bisogna sapere su Hell Raton, rapper ed ex giudice di X Factor

Hell Raton: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper della Machete Crew approdato al tavolo di X Factor.

Hell Raton è un rapper e discografico tra i più stimati nel mondo dell’hip hop, seppur meno conosciuto al pubblico generalista. Non a caso il suo approdo a X Factor nel 2020 come giudice ha destato più di una perplessità e molto interesse.

In molti infatti si aspettavano Salmo, ma si sono ritrovati un suo ‘discepolo’. Ci si può accontentare, no? Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera di questo artista pronto a sfondare anche nel mondo del mainstream puro.

Chi è Hell Raton: biografia e carriera

Manuel Zappadu, questo il vero nome di Hell Raton, è un artista classe 1990, nato in Sardegna, a Olbia, il 14 maggio sotto il segno del Toro da madre originaria dell’Ecuador. L’infanzia l’ha passata a Quito, capitale dello Stato sudamericano, salvo tornare a Olbia all’età di 11 anni.

Hell Raton

Appassionatissimo di rap fin dai primi anni Duemila, inizia a seguire il suo idolo, Salmo, fin dai tempi di band come Skasico e To Ed Gein. Dopo essersi fatto notare come un talento precoce, nel 2010 fonda proprio con il rapper di Olbia, Slait ed Enigma un collettivo artistico destinato a cambiare le regole dell’hip hop italiano: Machete. Diventata poi anche un’etichetta discografica, Machete vede oggi proprio Hell Raton nel ruolo di CEO e direttore creativo.

La sua carriera inizia con alcuni singoli, ma non si concretizza mai nella pubblicazione di un album. Fin dai primi passi all’interno del mondo Machete, infatti, Hell Raton ha preferito dedicarsi all’attività di imprenditore e alla produzione artistica, pur apparendo in diversi dischi dei compagni di crew, come in Midnite di Salmo e in Scusate se esistiamo di Dani Faiv.

Di seguito uno dei suoi brani, Multicultural:

Successivamente ha aperto le porte all’acclamazione popolare, raggiungendo nel 2020 il tavolo dei giudici di X Factor accanto a Emma, Mika e Manuel Agnelli. Al riguardo ha dichiarato:

“Di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. Questo è quello che vorrei fare a X Factor, mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie“.

Alla sua prima partecipazione, il producer sardo è riuscito subito a vincere con la sua concorrente Casadilego. Grazie anche a questo successo, è stato ovviamente confermato anche per l’edizione 2021 di X Factor, la prima senza categorie. E anche in questa occasione è riuscito a vincere insieme al talentuoso Baltimora.

Cosa fa oggi Hell Raton?

Che fine ha fatto Hell Raton? Dopo due anni sotto i riflettori di una trasmissione seguita come X Factor, ha preferito concentrarsi nuovamente sulla musica lontano dalla televisione. In particolare ha ricominciato a lavorare su nuova musica e a lanciare altri talenti.

La vita privata di Hell Raton: è fidanzato?

Sulla vita sentimentale di Hell Raton non conosciamo sostanzialmente nulla. L’artista è infatti molto riservato, e finora non ha voluto rivelare nulla sull’esistenza o meno di una possibile fidanzata.

Sai che…

– È conosciuto anche come El Raton. Grazie anche al successo di X Factor è diventato però per tutti Manuelito.

– È stato uno degli ideatori del Machete Aid, la maratona benefica su Twitch per aiutare il mondo dello spettacolo in difficoltà per l’emergenza Coronavirus.

– Ha lavorato a Londra come commis di sala.

– Ha fondato con Slait l’agenzia Me Next.

– Dove vive Hell Raton? Ha vissuto in varie città, da Firenze a Londra, ma resta estremamente legato alla Sardegna.

– Anche il progetto Machete Gaming, che unisce musica e gaming su Twitch, è una sua creazione.

– Su Instagram Hell Raton ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Hell Raton, ecco una playlist presente su Spotify:

