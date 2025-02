Chi è Roger Taylor, il batterista dei Duran Duran

Roger Taylor dei Duran Duran: la carriera, la vita privata e le curiosità sul batterista del celebre gruppo britannico.

Ci sono nomi che contraddistinguono il proprio destino. Ad esempio, se ti chiami Roger Taylor, sei britannico e sei nato tra gli anni Quaranta e i Sessanta, probabilmente sei destinato a diventare un importante batterista. Basta chiederlo ai due drummer storici di Queen e Duran Duran, che condividono lo stesso nome e lo stesso cognome. Scopriamo qualcosa in più sul metronomo dietro le pelli del gruppo quidato da Simon Le Bon.

Chi è Roger Taylor dei Duran Duran: biografia e carriera

Roger Andrew Taylor è nato a Birmingham il 26 aprile 1960 sotto il segno del Toro. Appassionato di musica fin da ragazzo, impara a suonare la batteria a dodici anni da autodidatta.

Dopo aver iniziato la propria carriera suonando in alcuni gruppi scolastici, nel 1979 ottiene il suo primo ingaggio e si unisce ai Duran Duran. Negli effervescenti anni Ottanta la band, guidata da Simon Le Bon, arriva a un successo mondiale, sfornando lavori storici come Rio e Seven and the Ragged Tiger.

Partecipa inizialmente, verso la metà degli anni Ottanta, anche al progetto parallelo di Le Bon e Rhodes, gli Arcadia, ma dopo la registrazione dell’album So Red the Rose decide di non partecipare ai concerti del gruppo. E in effetti, stanco della carriera da musicista professionista, già alla fine del 1985 Roger dice addio ai Duran Duran e si ritira a vivere in tranquillità in campagna con la moglie e i figli.

Solo in anni più recenti, dalla seconda metà dei Novanta, ha deciso di rientrare nel mondo della musica. Inizialmente prova a creare un nuovo gruppo, i Freebass, ma non ottiene molta fortuna.

Cosa fa oggi Roger Taylor

Dal 2001 il batterista è tornato stabilmente nei Duran Duran. Con la stessa band nel 2025 è tornato, a quarant’anni di distanza dalla prima volta, sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Il gruppo è stato infatti fortemente voluto da Carlo Conti come ospite d’onore musicale della terza serata della kermesse.

La vita privata di Roger Taylor: moglie e figli

Taylor è stato sposato con una donna di nome Giovanna Cantone fino al 2004. I due hanno avuto tre figli: James, Ellea e Elliot. Si è risposato in anni più recenti, nel 2007, con la peruviana Gisella Bernales.

Il matrimonio si è svolto ai Caraibi, in particolare nell’isola di Saint Lucia. Dalla loro relazione è nato il 9 luglio 2011 il suo quarto figlio, Julian Roger.

Sai che…

– Come molti autodidatti, anche Roger imparò a suonare accompagnando i suoi dischi preferiti.

– Gli artisti che lo hanno più influenzato da ragazzo sono Paul Thompson dei Roxy Music, Tony Thompson degli Chic e Charlie Watts dei Rolling Stones.

– Ama il calcio e avrebbe voluto diventare un portiere, ma a causa della sua statura ha dovuto rinunciarvi. È un grande tifoso dell’Aston Villa, la storica squadra di Birmingham.

– Spesso ci si riferisce a lui come l’altro Roger Taylor, in quanto è omonimo del batterista dei Queen.

– Sui social network non sembra avere alcun account ufficiale. Le comunicazioni ufficiali sulla sua carriera arrivano tramite quello dei Duran Duran.