Chi è Pete Doherty, l’ultimo ‘poeta maledetto’ del rock

Pete Doherty: la carriera, la vita privata e le curiosità sul leader dei Libertines e dei Babyshambles.

Pete Doherty è una figura d’altri tempi. Artista ‘maledetto’ nel senso verlainiano del termine, ha saputo far parlare di sé nel corso della sua carriera anche e soprattutto per le sue dipendenze dalle droghe e per la sua relazione tormentata con la modella Kate Moss. Andiamo alla scoperta di alcune curiosità sulla sua carriera artistica e sulla sua vita privata.

Chi è Pete Doherty: biografia e carriera

Peter Daniell Doherty è nato a Hexham, in Inghilterra, il 12 marzo 1979 sotto il segno dei Pesci. Figlio di un ufficiale dell’esercito britannico, durante l’infanzia e l’adolescenza è costretto a numerosi trasferimenti sia nel Regno Unito che nel resto d’Europa.

Dopo aver lasciato l’università decide di vivere stabilmente a Londra con l’amico Carl Barat. I due, insieme a Jorgo, formano nel 1997 un gruppo indie rock: i Libertines. La curiosa formazione raggiunge il successo solo nel 2002, ottenendo ottime critiche e il plauso del pubblico grazie a singoli come Don’t Look Back into the Sun.

Nonostante la carriera della band stia iniziando a ingranare, negli stessi anni Pete Doherty viene allontanato dal gruppo per via dei suoi problemi con l’eroina. Nel 2003 viene arrestato per aver rubato nell’appartamento di Carl Barat, approfittando della sua assenza per un tour con la band.

L’accaduto incrina i rapporti tra i due, ma la permanenza in prigione di Pete porta Carl a perdonarlo e i due si riconciliano. Dopo due mesi l’artista esce di prigione e si riunisce al gruppo per un concerto evento.

Il trauma dell’imprigionamento e il perdono di Carl lo portano a convincersi a smettere con l’eroina. Si fa quindi ricoverare presso il tempio di Tham Krabok, in Thailandia, famoso per un programma molto rigido di riabilitazione dall’eroina e dagli oppiacei. Il tentativo però fallisce, e nel giugno del 2004 i Libertines allontanano nuovamente Pete, accusandolo di aver ripreso a drogarsi come prima.

Chiusa la parentesi con il primo gruppo, Pete forma i Babyshambles, con i quali dà alla luce nel 2005 l’album Down in Albion e raggiunge il 4° posto nella classifica dei singoli nel Regno Unito con il brano Fuck Forever.

Nonostante la band stia riscuotendo un discreto successo, per Doherty i problemi sembrano non finire mai. Durante un tour viene arrestato per aver aggredito un regista che stava producendo un documentario sul gruppo. L’artista viene imprigionato e liberato dopo quattro giorni, grazie all’intervento della EMI, che paga la cauzione.

Tornato in libertà, Pete continua a mostrare intemperanze e passa tra arresti, scandali per il suo abuso di droghe e altri tipi di attività che poco c’entrano con la musica. Nel 2009 dà alle stampe un album solista dal titolo Grace/Wastelands, ma ottiene un successo relativo.

Dal 2014 Pete ritorna nei Libertines e la band riesce a pubblicare un nuovo disco, il terzo della propria carriera, Anthems for Doomed Youth. Ancora oggi Pete Doherty guida entrambi i gruppi, ma al momento senza particolare gloria.

Cosa fa oggi Pete Doherty

Ancora attivo come solista, oltre che come voce dei Libertines, Pete ha pubblicato nel 2022 l’album The Fantasy Life of Poetry & Crime con Fréderic Lo.

Nel 2025 è tornato a far parlare di sé per aver confessato al pubblico, durante un concerto dei Libertines in Germania, di rischiare l’amputazione delle dita del piede a causa del diabete di tipo 2. Queste le sue parole, riportate da Rolling Stone: “Oggi mi ha visitato un medico, ha detto che devo evitare il più possibile di stare in piedi perché sennò rischio di perdere le dita del piede“.

La discografia in studio

2009 – Grace/Wastelands

2016 – Hamburg Demonstrations

2022 – The Fantasy Life of Poetry & Crime

La vita privata di Pete Doherty: moglie e figli

La vita privata di Pete Doherty è stata caratterizzata da diversi tira e molla. Il 12 luglio 2003 è nato il suo primo figlio, Astile Louse, avuto dalla relazione con la cantante Lisa Moorish. È nata invece il 26 novembre 2011 Aisling, la sua seconda figlia, avuta dalla modella Lindi Hingston.

La storia d’amore più importante e tormentata della vita di Pete Doherty è stata però quella con un’altra modella, la celebre Kate Moss. I due iniziano a frequentarsi nel 2005 e proprio la frequentazione con Kate costa ai Babyshambles l’apertura a una serie di concerti degli Oasis, in quanto Pete diserta il primo evento per accompagnare la modella a una festa in Francia.

La relazione tra Pete e Kate Moss, tra alti e bassi, fa parlare i tabloid inglesi e non solo, anche per via dei numerosi problemi con la legge avuti dai due per detenzione di sostanze stupefacenti. La loro relazione finisce a causa di un tradimento di Pete. Nonostante abbia chiesto pubblicamente perdono, l’artista non è più riuscito a conquistare il cuore della bella Kate.

Nonostante questa delusione, il cantautore è riuscito a rifarsi una vita negli anni successivi. In particolare ha conquistato il cuore di Katia de Vidis, sua storica compagna, portata all’altare nel 2021.

Chi è Katia de Vidis, la moglie di Pete Doherty

Pete e Katia si sono sposati in gran segreto nel 2021. L’unione è avvenuta con una cerimonia molto intima svolta in Francia, in particolare in Normandia, alla presenza di pochi familiari e amici, tra cui i membri dei Libertines. Katia e Pete erano fidanzati già dal 2012, nonostante i vari gossip che hanno riguardato l’artista britannico e la sua relazione con le varie Kate Moss e Amy Winehouse.

Sai che…

– Pete Doherty è alto 1 metro e 88.

– Portato per la letteratura fin da giovanissimo, a 16 anni vinse un concorso di poesia.

– Ha dichiarato in diverse interviste che i suoi libri preferiti sono 1984 di George Orwell, La roccia di Brighton di Graham Greene e I fiori del male di Charles Badelaire.

– Musicalmente è stato molto influenzato dalla musica di gruppi come i Clash e gli Smiths.

– Tra le sue passioni c’è il calcio. Pete è un grande tifoso dei Queens Park Rangers, una squadra londinese.

– Qual è la malattia di Pete Doherty, si chiedono i fan. Si tratta, come abbiamo già accennato, del diabete di tipo 2.

– Nel 2006 venne fuori la voce di un presunto matrimonio buddista di Pete e Kate celebrato in Thailandia, privo di valore legale in Inghilterra. I due però hanno categoricamente smentito tale notizia.

– Pete e Katia vivono da anni in Normandia.

– Su Instagram Pete Doherty ha un account ufficiale.

