Chi è Pasquale Finicelli, il Mirko di Kiss Me Licia

Pasquale Finicelli: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante e attore che dava il volto a Mirko di Love Me Licia.

Vera e propria star degli anni Ottanta, grazie a una carriera la modello, ma soprattutto da attore e cantante protagonista della serie televisiva Love Me Licia, con Cristina D’Avena, nel ruolo di Mirko, Pasquale Finicelli è un idolo per tanti italiani. Eppure, non tutti sanno cosa ha fatto negli ultimi anni, a distanza di così tanto tempo dal suo momento di successo. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Pasquale Finicelli: biografia e carriera

Pasquale Finicelli è nato a Napoli il 20 dicembre 1963 sotto il segno del Sagittario, è cresciuto nel villaggio Italsider, nella zona di Pianura, insieme alle due sorelle, più grandi di lui. Nonostante un ambiente familiare modesto, non gli è mai mancato durante l’infanzia l’amore e il sostegno dei genitori e della famiglia.

Amante del mondo dello spettacolo, una volta diventato adulto comincia una carriera da modello, per poi diventare un attore. Dopo aver preso parte ad alcuni fotoromanzi, nel 1986 ottiene il ruolo di Mirko e si trasferisce a Milano.

Recita quindi con Cristina D’Avena nella serie televisiva Love Me Licia, la serie live action del cartone animato Kiss Me Licia. Forte del successo dello show, viene confermato anche negli spin off Licia dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e cantiamo con Licia, diventando di fatto il volto italiano, amatissimo, del rocker dai capelli gialli e rossi.

Durante questo periodo canta anche le canzoni dei Bee Hive, il gruppo di Mirko, conquistando addirittura un disco di platino. Successivamente conduce un programma per ragazzi su Rete 4, mentre nel 1996 recita nella serie Occhio di falco con Gene Gnocchi.

Il suo successo va però scemando negli anni Novanta, fino alla decisione di allontanarsi dal mondo con lo spettacolo per dedicarsi ad altre attività.

Cosa fa oggi Pasquale Finicelli

Sparito dalle scene dopo il grande successo degli anni Ottanta, in un’intervista a Specchio del 2024 ha svelato di lavorare come autista e collaboratore per un manager aziendale. Ha quindi rivelato che questa decisione è arrivata a causa di alcune scelte sbagliate fatte durante la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

La vita privata di Pasquale Finicelli: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, in passato si è parlato di un suo possibile flirt con Cristina D’Avena, durante gli anni della serie. Sembra comunque che la sua attuale compagna si chiami Manuela e che stiano insieme da oltre venticinque anni. È anche padre di una figlia di nome Raffaella.

Sai che…

– Da ragazzo ha praticato le arti marziali, in particolar modo karate, judo, ju-jitsu e lotta. Nel 1982 è addirittura diventato campione italiano di kung fu, stile Shaolin.

– Dovrebbe essere rimasto a vivere a Milano.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram e TikTok Pasquale Finicelli non sembrerebbe aver alcun account.