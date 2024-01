Chi è Payà, il cantante dei Boomdabash con la cresta

Payà: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante salentino, una delle voci dei Boomdabash.

A prestare la propria voce al progetto Boomdabash per poter far scatenare in pista gli italiani sono due cantanti salentini di grandissima personalità: Biggie Bash e Payà. Due personaggi tra loro piuttosto differenti, ma che riescono ad alternarsi perfettamente e ad amalgamarsi per far sì che il ‘bash sound’ possa avere vita. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata in particolare di Payà.

Chi è Payà: biografia e carriera

Paolo Pagano, questo il vero nome di Payà, è nato a Trepuzzi, in provincia di Lecce. Appassionato di musica fin da bambino, ha cominciato a scrivere canzoni quando aveva appena 10 anni.

Payà

Dopo aver incontrato gli altri membri del gruppo a Roma, grazie alla comune passione per il mondo della musica l’artista salentino e i suoi colleghi decidono di dar vita, in quel di Mesagne, a un nuovo gruppo in grado d’inserirsi sul percorso tracciato da un’altra formazione capace di arrivare al successo nazionale, i Sud Sound System.

Nascono così i Boomdabash, che faticano a imporsi nei primi anni di vita ma riescono a raggiungere i vertici delle classifiche dal 2018 in poi, collaborando prima con Loredana Bertè, poi con altre grandi voci della nostra musica come Alessandra Amoroso e Annalisa, consacrandosi anche sul palco di Sanremo con l’apparizione in gara nel 2019.

Cosa fa oggi Payà?

Ancora sulla cresta dell’onda con il gruppo salentino, Payà è stato annunciato, con il resto della band, tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2024.

La vita privata di Payà: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che ha una relazione con Valentina Lara. Non sappiamo se siano sposati o meno, ma nel 2022 sono diventati genitori del piccolo Liam.

Sai che…

– Cambia spesso il colore della cresta.

– Ha suonato in passato anche in serate pianobar.

– Ama gli animali, in particolare i gatti, come dimostrato da alcune foto pubblicate sui suoi account sui social.

– Dove vive Payà? Come molti altri colleghi ha scelto di rimanere nella sua terra, il Salento.

– Su Instagram ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account personale.

