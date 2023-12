Andiamo alla scoperta delle curiosità sulla carriera di Paolo Meneguzzi, cantante famoso in Italia per hit come Lei è, Verofalso e In nome dell’amore.

Paolo Meneguzzi è stato uno dei cantanti dalla carriera più sfolgorante nei primi anni Duemila. Oggi continua a cantare godendosi una fama più limitata in Italia ma che gli permette di vivere una vita forse più felice, tra la paternità e una carriera comunque già ricca di soddisfazioni. Ricordiamo alcune curiosità e alcuni momenti importanti della sua carriera e della sua vita privata.

Chi è Paolo Meneguzzi: biografia e carriera

Nato a Stabio, nel Canton Ticino, il 6 dicembre 1976 sotto il segno del Sagittario, Pablo Meneguzzo, conosciuto da tutti con il nome d’arte Paolo Meneguzzi, è un cantautore capace di vendere nella sua carriera oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo, arrivando al vertice delle classifiche con album in lingua italiana e spagnola.

Paolo Meneguzzi

Dopo aver vinto il Festival di Viña del Mar, in Cile, come rappresentante dell’Italia, Meneguzzi diventa nel 1996 una vera star nel mercato sudamericano. Per raggiungere il successo anche in Italia, il cantante ticinese deve però aspettare il 2002, quando dà alle stampe il singolo In nome dell’amore. Da lì la sua carriera registra almeno cinque anni ad altissimo livello nella scena musicale nostrana.

Tra le canzoni più famose di Paolo Meneguzzi in quegli anni ricordiamo: Verofalso, Lei è (brano dedicato alla madre), Guardami negli occhi, Non capiva che l’amavo, Sara e Musica. Negli anni successivi la sua carriera subisce una svolta decisa verso l’elettropop. Una decisione che non gli porta grande fortuna in Italia.

Paolo Meneguzzi a Sanremo

Sono diverse le partecipazioni a Sanremo di Meneguzzi. La prima, nella categoria Nuove proposte, risale al 2001, con il brano Ed io non ci sto più. L’esordio tra i Big avviene nel 2004 con Guardami negli occhi (prego), che si classifica al quarto posto. L’anno successivo partecipa ancora con Non capiva che l’amavo, ma non riesce a raggiungere le fasi finali. Dopo un anno di pausa torna sull’Ariston nel 2007 con Musica e nel 2008 con Grande, ottenendo in entrambi i casi il sesto posto.

Di seguito il video di Musica, di Paolo Meneguzzi:

Cosa fa oggi Paolo Meneguzzi? Ecco che fine ha fatto

Semplicemente si gode la vita. In un’intervista rilasciata nel 2016 a Sound Blog, Pablo ha dichiarato di aver scelto di allontanarsi dall’ambiente musicale perché lo stava ‘plagiando’, inserendolo in meccanismi che non lo facevano stare per nulla bene.

Nonostante abbia abbandonato il mainstream, Meneguzzi continua la sua carriera da cantautore, in tono minore e con minori pressioni. E forse questo non è un male. La musica di Paolo Meneguzzi continua però a emozionare migliaia di fan, che hanno apprezzato anche una nuova canzone nel 2020.

Dopo essere stato protagonista di una faida a distanza con artisti come J-Ax nel corso dell’estate 2023, a causa del valore artistico, a suo parere basso, dei tormentoni estivi, Meneguzzi è tornato in televisione in Italia in occasione del Capodanno 2024 di Canale 5. Una curiosità? Nel cast con lui sono presenti anche gli Articolo 31 di Ax.

Paolo Meneguzzi: la discografia in studio in italiano

2001 – Un sogno nelle mani

2003 – Lei è

2004 – Lei è 2004

2005 – Favola

2007 – Musica

2008 – Corro via

2010 – Miami

2013 – Zero

La vita privata di Paolo Meneguzzi: moglie e figlio

Paolo è cresciuto in una famiglia di artisti, unico figlio di due emigrati italiani in Svizzera. Nonostante sia nato nel paese rossocrociato, il cantante ha frequentato spesso le zone di Milano e del varesino. Dopo un fidanzamento lungo diversi anni con la sua Linda Donati, nel 2016 Paolo si è sposato a Prato-Sornico, in Svizzera.

Il cantante aveva chiesto la mano alla moglie durante un concerto, e nel giorno del matrimonio ha scritto su Facebook: “Toccare il paradiso con un dito! E aver detto un emozionato sì, che varrà, per 3, da ieri e per sempre. Solo lacrime di felicità che ci uniranno per tutta la vita. Ti amo Linda!“. All’altare, la signora Meneguzzi ci è tra l’altro arrivata già incinta, e il 24 luglio 2016 è nato il primo figlio di Paolo, Leonardo.

Sai che…

– Paolo Meneguzzi ha un sito ufficiale.

– Paolo ha comprato un bar alcuni anni fa. Una scelta che aveva fatto chiacchierare un po’ troppo il web, tanto da fargli rilasciare le seguenti dichiarazioni infastidite: “Quello del bar è stato un investimento, aperto con altri soci. Vivendo metà del mio tempo a Ibiza, passavo spesso dal bar e cercavo di dare una mano. Questo non significa che facevo il barista, anche se non ci sarebbe nulla di male. Io sono il tipo che non si fa mai problemi, i miei genitori mi hanno insegnato l’umiltà e i sacrifici per il lavoro. Se sono nel mio bar e c’è bisogno, io lavoro, non me ne frega niente“.

– Nei suoi anni d’oro era ritenuto il principale rivale di Tiziano Ferro.

– Dove abita Paolo Meneguzzi? Ancora in Svizzera.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nel 2010 è stato criticato da alcuni siti gay per essersi lasciato andare a una frase ritenuta non proprio felice (“La scelta sessuale poco conta“).

– Ha una scuola di musica in Svizzera.

– A 8 anni Paolo Meneguzzi ha fatto il suo debutto in televisione, in una trasmissione condotta da Ettore Andenna su Antennatre.

– Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria in Svizzera, ha lavorato per qualche tempo presso l’istituto bancario UBS a Lugano.

– Pablo ha un account su Instagram in cui pubblica spesso foto con il suo piccolo Leonardo. Anche su TikTok Paolo Meneguzzi ha un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Paolo Meneguzzi, ecco una playlist presente su Spotify:

