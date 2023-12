Berna: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante ex protagonista ad Amici, nel cast di Battiti Live 2023.

Da Amici a Battiti Live, al Capodanno di Canale 5. La carriera di Berna sta cominciando a decollare, a conferma del talento di uno dei cantanti più promettenti della musica pop italiana. Dopo aver raggiunto il successo con il brano Re Artù, nell’estate 2023 si è messo in gioco con un tormentone destinato a far ballare tutti i suoi fan e non solo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Berna: biografia e carriera

Roberto Tornabene, questo il vero nome di Berna, è un cantante classe 2002 proveniente da Mascali, in proviincia di Catania. Appassionato di musica fin da bambino, fa il suo debutto in televisione arrivando in finale nel programma Ti lascio una canzone di Antonella Clerici. Tre anni dopo partecipa a The Voice of Italy e, grazie a un’ottima performance nelle Blind Audition, riesce a guadagnarsi un posto nel team di J-Ax.

Nello stesso periodo decide di mettersi in gioco anche al Festival di Castrocaro, arrivando fino alla finale con il suo brano Roby. La sua carriera prosegue nel 2021 con Sanremo Giovani, kermesse in cui si mette in gioco con il brano Re Artù, senza riuscire ad arrivare alla vittoria. Ci riprova, con la stessa canzone, ad Amici 2022.

Gareggia in particolare per entrare nella scuola con uno dei grandi protagonisti come LDA, senza però riuscire a vincere. Lascia comunque una buona impressione al pubblico e anche ai giudici e ai professori del talent, impressione confermata anche dai numeri conquistati dalla sua canzone sulle piattaforme, con oltre 600mila ascolti in ventiquattr’ore.

Dopo quell’avventura mancata, la sua carriera non si è comunque arenata ed è proseguita con altre hit. Nel 2023 ha lanciato ad esempio il tormentone Ti amo e non lo sai, e dopo essere stato protagonista a Battiti Live, è stato confermato anche sul palco del Capodanno di Canale 5:

La vita privata di Berna: chi è la fidanzata^?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale del cantautore. Non si sa ad esempio dove abiti, quale sia il suo patrimonio e la sua fidanzata.

Sai che…

– La sua Re Artù racconta la storia di una famiglia che va in frantumi.

– Nonostante la giovane età si è fatto apprezzare anche come compositore.

– Da bambino è stato vittima di bullismo. Il motivo? Semplicemente l’amore per la musica e per il canto.

– Su Instagram Berna ha un account da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Berna, ecco una playlist presente su Spotify:

