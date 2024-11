Chi è Nicol, cantante di Come mare a Sanremo Giovani

Nicol: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante vicentina protagonista a Sanremo Giovani.

Un passato ad Amici troppo spesso dimenticato, poi il salto a Sanremo Giovani, kermesse che le ha dato la visibilità tanto cercata. Nicol è un talento ancora tutto da scoprire della nostra musica, in grado soprattutto di farsi apprezzare all’interno del contest sanremese. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nicol: biografia e carriera

Nicol Castagna è nata a Vicenza il 5 dicembre 1999 sotto il segno del Sagittario. Appassionata di musica fin da bambina, ha sempre sentito l’esigenza di esprimere le sue emozioni attraverso le sette note. Ha dato così il via alla sua carriera a 17 anni pubblicando cover su YouTube.

Microfono cantante

In questo modo riesce ad attirare le attenzioni di Elena Lucerna, talent scout che la fa conoscere a Francesco Facchinetti. Quest’ultimo decide di darle fiducia, permettendole di pubblicare il primo contratto musicale.

Dà così alle stampe diversi brani, prima di tentare il grande salto all’interno di uno dei talent più amati d’Italia: Amici di Maria De Filippi. Nel 2021 l’artista debutta nel programma televisivo con un brano inedito, e riesce immediatamente a fare breccia nel cuore di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Viene eliminata prematuramente nel gennaio 2022, ma non si arrende e persevera nell’inseguimento di un successo a livello nazionale. Nasce così la decisione di partecipare a Sanremo Giovani nel 2024, con il brano Come mare, un pezzo che le permette di conquistare un posto tra i ventiquattro semifinalisti.

La vita privata di Nicol: fidanzato e figli

Sulla vita sentimentale di Nicol non conosciamo alcun tipo di dettaglio. Non sappiamo se sia fidanzata o sia single. Quel che sappiamo è che come musicista è già molto apprezzata, anche da artisti del calibro di Jovanotti.

Sai che…

– Per il suo stile e la sua voce è stata spesso paragonata a Madame.

– Non sappiamo dove abiti, ma dovrebbe essere rimasta a vivere a Vicenza.

– Ama i cani.

– Su Instagram ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale con un grande seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nicol, ecco una playlist presente su Spotify: