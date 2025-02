Chi è Nick Rhodes, il tastierista dei Duran Duran

Nick Rhodes: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul tastierista storico della band britannica.

Simon Le Bon è il volto e la voce dei Duran Duran, ma alle sue spalle ha sempre avuto grandissimi musicisti, molto amati dal pubblico. Come Nick Rhodes, storico tastierista della band britannica.

Un artista che, con il suo talento, è stato uno dei segreti del successo di una delle formazioni pop rock che ha saputo maggiormente entrare nell’immaginario del grande pubblico con hit che ancora oggi fanno emozionare milioni di persone. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nick Rhodes: biografia e carriera

Nicholas James Bates, questo il vero nome di Nick Rhodes, è nato a Birmingham l’8 giugno 1962 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da ragazzo, è stato uno dei fondatori dei Duran Duran. Proprio lui, insieme a John Taylor, ha per primo l’idea di creare questa nuova formazione, inizialmente quasi per gioco.

Tastiera – www.notiziemusica.it

Fin dai primi anni Ottanta la band riesce però a imporsi a livello internazionale grazie a hit indimenticabili come Rio, The Reflex e Notorious, diventando probabilmente la formazione più amata al mondo in quel periodo. Contestualmente, nel 1985 Nick fonda con Simon Le Bon e Roger Taylor anche un progetto parallelo, gli Arcadia.

Cosa fa oggi Nick Rhodes

Unico membro rimasto per tutta la carriera all’interno della band, continua a essere un pilastro dei Duran Duran ma anche a essere impegnato in tantissimi side project di livello più o meno alto. Tra questi ricordiamo quello che lo vede al fianco di Wendy Bevan, con cui ha pubblicato quattro album nel 2021.

Una nuova grande esperienza nella sua carriera è però arrivata qualche anno dopo, nel 2025, quando con i Duran Duran è tornato per la seconda volta sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo, a distanza di quarant’anni dalla prima volta.

La vita privata di Nick Rhodes: moglie e figli

Nick ha conosciuto Julie Anne Friedman durante un party nel 1982. Innamoratisi, i due si sono sposati il 18 agosto 1984 e hanno dato vita, il 23 agosto 1986, alla loro prima figlia, Tatjana Lee Orchid. Dopo un periodo di crisi, si sono lasciati definitivamente nel 1992. Successivamente, nonostante abbia avuto altre storie importanti, Rhodes non si è risposato.

Sai che…

– Da tempo è vegetariano, ma occasionalmente ha ammesso di aver mangiato anche del pesce. Le sue cucine preferite sono quelle italiana, libanese e indiana.

– In passato ha studiato arte ed è stato anche un amico di Andy Warhol. Nel novembre del 2011 ha anche ricevuto una laurea onoraria in Arte dall’Università del Bedfordshire.

– Dove vive Nick Rhodes? Dagli inizi della carriera si è trasferito nel centro di Londra e non si è mai spostato di troppo.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Nick Rhodes ha un account non ufficiale da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nick Rhodes, ecco una playlist presente su Spotify: