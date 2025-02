Chi è John Taylor, il bassista e cofondatore dei Duran Duran

John Taylor: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul bassista che ha fondato i Duran Duran.

I Duran Duran sono uno dei gruppi più famosi al mondo. Non tutti sanno che il fondatore della band non è stato Simon Le Bon, il frontman storico della formazione di The Reflex, ma il bassista John Taylor insieme al compagno di scuola Nick Rhodes. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è John Taylor: biografia e carriera

Nigel John Taylor, questo il suo nome completo, è nato a Birmingham il 20 giugno 1960 sotto il segno dei Gemelli. Cresciuto a Hollywood, non la collina delle star, ma la periferia di Birmingham, a causa di una grave miopia indossa gli occhiali fin da bambino e cresce come una sorta di nerd ante litteram. Ama il cinema, i giochi di guerra e durante l’adolescenza si appassiona alla musica.

Duran Duran – www.notiziemusica.it

Pianista autodidatta, passa successivamente alla chitarra e forma la sua prima band, gli Shock Treatment. La svolta arriva nel 1978, anno in cui, con il compagno di scuola Nick Rhodes, forma la prima versione dei Duran Duran, con alla voce il cantante Stephen Duffy.

Diventato il bassista titolare della formazione, ispirato dai ritmi funky degli Chic, John raggiunge il successo con la band grazie all’arrivo nel 1980 del cantante Simon Le Bon. Fin dal primo album, il gruppo si fa notare per capacità musicali e personalità, grazie anche ai panni da vero dandy vestiti perfettamente dallo stesso Taylor.

Sull’onda del successo, nel 1985 il bassista fonda un’altra band, i Power Station, altra formazione che ottiene un discreto successo, anche se non paragonabile a quello dei Duran Duran.

Al di là del progetto principale, si dedica in questi anni anche ad altri lavori. Nel 1989 collabora con Jonathan Elias al progetto Requiem for the Americas, un album di inediti incentrato su un tema caro allo stesso Taylor, il problema dell’abbattimento delle foreste amazzoniche.

Lascia i Duran Duran nel 1995 per trasferirsi in America e dedicarsi solo alla carriera da solista. Pubblica diversi album e forma anche un’altra band, i Neurotic Outsiders, supergruppo formato da lui, Steve Jones dei Sex Pistols, il batterista Matt Sorum e il bassista Duff McKagan dei Guns N’ Roses.

Solo nel 2001 torna nei Duran Duran, per ridare vita alla formazione originale, con cui pubblica nuovi album di successo come Astronaut e si regala un ritorno di popolarità eccellente, culminato nei progetti degli ultimi anni.

Cosa fa oggi John Taylor

John Taylor continua a essere uno dei grandi protagonisti del mondo della musica, oltre che un leader dei Duran Duran. Con il gruppo è tornato al Festival di Sanremo nel 2025, a distanza di quarant’anni dalla prima volta.

La vita privata di John Taylor: moglie e figli

Ha avuto una vita sentimentale particolarmente vivace, raccontata in parte in un’autobiografia del 2021 in cui sono presenti dettagli relativi alla sua esperienza “sesso, droga e rock & roll”. Durante gli anni Ottanta ha avuto moltissime ragazze, tra cui modelle, cantanti e attrici.

Dal 1983 al 1985 è stato fidanzato con la Bond Girl del film Octopussy – Operazione piovra, Janine Andrews. La sua storia più mediatica è però quella con Renée Simonsen, supermodella danese con cui visse un appassionato amore dal 1985 al 1989.

Si è sposato per la prima volta nel 1991 con Amanda De Cadenet, madre di Atlanta Noo, sua figlia, nata il 31 marzo 1992. Dopo la fine del primo matrimonio, nel 1997, si è risposato con la stilista americana Gela Nash nel 1999. Anche da questo matrimonio ha avuto due figli, Zoe e Travis.

Chi è Gela Nash, la moglie di John Taylor

Gela Jacobson è nata il 5 novembre 1953 sotto il segno dello Scorpione. Ex attrice e fashion designer, è diventata famosa per aver fondato il brand americano Juicy Couture nel 1997 con la collaborazione di Pamela Skaist-Levy. Nel 2021 ha co-fondato un altro marchio, Potent Goods, dedicato alla cannabis.

Sai che…

– Ama il calcio e tifa per l’Aston Villa, club storico di Birmingham.

– La sua band preferita da ragazzo erano i Roxy Music.

– Non tutti sanno che i tre Taylor dei Duran Duran (Roger, Andy e John) non sono nemmeno lontani parenti.

– Vive a Los Angeles da tanti anni.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram non ha alcun account ufficiale.