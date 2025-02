Chi è Riccardo Zangirolami, il direttore d’orchestra di Gaia e Rkomi a Sanremo

Riccardo Zangirolami: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul direttore d’orchestra di Gaia a Sanremo.

Tra i direttori d’orchestra più talentuosi della sua generazione, Riccardo Zangirolami è riuscito a guadagnare il successo mediatico grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Un grande onore per un artista che è riuscito, nel giro di pochi anni, a imporsi in un ambiente altamente competitivo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Riccardo Zangirolami: la biografia e la carriera

Giovanissimo ma dotato di un talento evidente, Riccardo Zangirolami è attualmente uno dei compositori, pianisti e direttori d’orchestra più apprezzati in Italia. Nato il 30 ottobre 2001 in una famiglia di musicisti, già a sei anni studia il pianoforte e a soli dieci entra in conservatorio a Milano.

Le mani di un uomo che suona il pianoforte – www.notiziemusica.it

Guidato dal maestro Vincenzo Balzani, impara tutto ciò che è necessario sapere sul suo strumento e nel 2022 si laurea con il massimo dei voti, un 110 e lode meritatissimo.

Già prima di laurearsi aveva cominciato a prendere parte a concorsi internazionali. Nel 2017 aveva, ad esempio, vinto il primo premio al New York Piano Festival. Dal 2018 studia orchestrazione e lavora con alcuni dei principali professionisti in questo campo, come l’americano Conrad Pope o con il maestro Andrea Morricone.

Registra per la prima volta la sua musica nel 2022 presso i Fox Studios, dirigendo un’orchestra iconica come la Hollywood Studio Symphony Orchestra. Nel frattempo, in ambito pop, lavora con artisti del calibro di Marracash, Elisa e Giorgia.

La sua prima grande kermesse mediatica è stato però il Festival di Sanremo 2025, edizione in cui ha partecipato come direttore d’orchestra per Gaia e per Rkomi.

La vita privata di Riccardo Zangirolami: moglie e figli

Ancora molto giovane, per il momento Riccardo non è sposato e non ha figli. Non sappiamo se sia fidanzato o sia single.

Sai che…

– Nel 2011, ancora bambino, si è piazzato al primo posto nel concorso internazionale Monterosa-Kawai.

– Ha collaborato con Shablo nel 2024 per orchestrare La notte della Taranta.

– Non sappiamo dove abiti, ma dovrebbe essere rimasto a vivere a Milano, la città in cui ha studiato e si è formato.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Riccardo Zangirolami ha un account da migliaia di follower.

