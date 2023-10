Nerone: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper milanese famoso per album come Gemini.

Nella ridda di rapper che affollano il panorama italiano, tra la scena mainstream e quella underground, un posto di rilievo lo occupa senza ombra di dubbio anche Nerone. Un artista in grado di farsi conoscere grazie ad alcuni featuring di livello, ma anche alcuni lavori tra i più apprezzati di questi anni. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nerone: biografia e carriera

Massimiliano Figlia, questo il vero nome di Nerone, è nato a Milano il 23 maggio 1991 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica, si avvicina al mondo dell’hip hop nei primi anni Duemila, e nel 2008 inizia a fare freestyle con ottimi risultati.

Rapper

Per poter pubblicare il suo primo lavoro deve però aspettare il 2014, quando dà alle stampe Numero zero EP. Nel frattempo si fa un nome all’interno di alcuni dei più importanti contest di freestyle, tra cui il Tecniche Perfette Lombardia e soprattutto MTV Spit, programma condotto da Marracash in cui riesce a ottenere la vittoria nella terza edizione.

Forte di questo successo, torna con un nuovo EP, e poi ancora con un mixtape in cui racchiude trenta brani senza collaborazioni, ma con produzioni esterne di primissimo livello. Finalmente arriva quindi al primo vero album nel 2017, quando debutta con Max, al cui interno compaiono nomi come Salmo, Gemitaiz, Rocco Hunt e Nitro.

Si tratta di una svolta nella sua carriera, che prosegue senza sosta dall’anno dopo, con l’inizio della fortunata serie di EP Hyper e poi con la pubblicazione del secondo album Entertainer, in cui compare anche un’importante collaborazione con Jake La Furia. In anni più recenti ha pubblicato il suo terzo lavoro discografico in studio, Gemini, formato da tredici brani, e ha lavorato con nomi come Fabri Fibra in Bataclan e Clementino in Radici.

Nerone: la discografia in studio

2017 – Max

2018 – Entertainer

2019 – Gemini

La vita privata di Nerone

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale del rapper milanese e non sappiamo se abbia una fidanzata.

Sai che…

– Tra i suoi collaboratori principali, soprattutto nei primi anni di carriera, c’è stato Biggie Paul.

– In un’intervista ha dichiarato di guardare in una donna non tanto parti come lato A e lato B, quanto piuttosto il ventre e i piedi.

– Ha ammesso di essere stato nella sua vita sia bullo che vittima di bullismo.

– Su Instagram Nerone ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

