Macklemore: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper bianco più amato d’America… dopo Eminem.

Se sei bianco, sei americano, sei un rapper e non sei una leggenda come Eminem, arrivare al successo è ancora oggi molto difficile. Ma Macklemore è uno di quelli che ce l’ha fatta. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo talentuoso rapper.

Chi è Macklemore: biografia e carriera

Benjamin Hammond Haggerty è nato a Seattle il 19 giugno 1983 sotto il segno dei Gemelli. Già a sei anni si è appassionato al mondo della musica hip hop. Ovviamente, la sua carriera è iniziata percchi anni dopo quando, nel 2000, ha inciso l’EP Open Your Eyes con lo pseudonimo di Professor Macklemore.

Microfono rapper

Forte dei primi apprezzamenti, toglie l’appellativo Professor dal suo nome e debutta nel 2005 con un vero album, The Language of My World. Non riesce a sfondare, ma l’anno dopo fa l’incontro che gli cambia la vita: quello con Ryan Lewis.

I due stringono subito amicizia e iniziano piano piano a collaborare, dandosi forza a vicenda. Per tre anni, dal 2005 al 2008, Macklemore è costretto a lottare contro la dipendenza da sostanze stupefacenti, ma riesce a liberarsene e riprende la sua collaborazione con Ryan Lews.

Nel 2009 i due diventano ufficialmente un duo e lanciano il loro primo album tre anni dopo, nel 2012. S’intitola The Heist e ottiene grande successo su iTunes, grazie anche a un singolo come Can’t Hold Us, capace di arrivare al numero uno della classifica Billboard Hot 100.

Forte di questo exploit, ma anche del successo dei singoli Same Love e Thrift Shop, Macklemore diventa una rapstar conosciuta in tutto il mondo e parte per un tour che tocca ogni angolo del pianeta.

Dopo un periodo di pausa, Macklemore e Lewis tornano sulla scena nel 2015 con il singolo Growing Up (Sloane’s Song), in collaborazione con Ed Sheeran. È solo il preludio per l’uscita di un nuovo album, This Unruly Mess I’ve Made del 2016. Anche stavolta i due fanno centro, anche se il successo è meno evidente rispetto al precedente disco.

Si tratta dell’ultimo lavoro in collaborazione, finora, tra Macklemore e Lewis. Nel 2017 le loro strade si separano e a settembre il rapper dà alle stampe un nuovo album solista, Gemini, da cui è tratto il singolo Good Old Days.

Dopo un periodo di assenza dalle scene, il rapper è quindi tornato a farsi sentire nel 2022, e l’anno successivo ha dato alle stampe Ben, il suo nuovo lavoro, in collaborazione con artisti come Sarah Barthel, Morray, Vic Daggs II e molti altri.

Macklemore: la discografia in studio

2005 – The Language of My World

2012 – The Heyst (con Ryan Lewis)

2016 – This Unruly Mess I’ve Made (con Ryan Lewis)

2017 – Gemini

2023 – Ben

La vita privata di Macklemore: moglie e figlia

La storica fidanzata di Macklemore è Tricia Davis. I due sono stati insieme per 7 anni fino al 2013, quando il rapper ha deciso addirittura di fare il grande passo e di chiederle la mano. Si sono sposati nel 2015 e hanno avuto una figlia, Sloane Ava Simone. Proprio è lei è dedicata la canzone di Macklemore e Lewis con Sheeran.

Più volte l’artista ha dichiarato che a salvarlo dalle proprie dipendenze è stato proprio il sostegno della famiglia e l’amore per la piccola Sloane.

Sai che…

– Macklemore è alto 1 metro e 79.

– Nei primi anni di carriera si faceva chiamare dagli amici Möcklimore.

– Per qualche tempo alcuni fan hanno pensato che il rapper fosse gay, vista la sua attenzione per le tematiche relative ai diritti degli omosessuali.

– È tifoso della squadra di baseball dei Seattle Mariners.

– Ha origini irlandesi.

– Ha collaborato con i Rudimental e Jess Glynne nella hit These Days.

– Su Instagram Macklemore ha un account ufficiale da milioni di follower.

Di seguito il video di Thrift Shop, una delle canzoni di Macklemore più famose:

