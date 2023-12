Michele Canova Iorfida: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul produttore, arrangiatore e tecnico del suono italiano.

Tra i tanti personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana, pur non ‘mettendoci la faccia’ nel senso più stretto dell’espressione, c’è anche Michele Canova Iorfida. Conosciuto dai più come l’uomo con cui Tiziano Ferro ha vissuto forse gli anni di maggior successo della sua carriera, è da anni uno dei produttori più importanti nella nostra musica pop, con incursioni non rade anche in quello della musica rap. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Michele Canova Iorfida: biografia e carriera

Michele Canova Iorfida è nato il 22 giugno 1972 sotto il segno del Cancro a Padova. Cresciuto con una grande passione per la musica, è stato uno dei grandi protagonisti di un periodo d’oro della musica pop italiana tra gli anni Duemila e Duemiladieci.

Tiziano Ferro

Tra gli artisti con cui ha collaborato più a lungo va ricordato Tiziano Ferro, che ha accompagnato come produttore e anche come co-autore fino al 2017. Tra i personaggi con cui ha potuto lavorare come produttore, però, vanno ricordati anche Eros Ramazzotti, Jovanotti, Giorgia, Biagio Antonacci, Francesco Renga, Giorgia, Fabri Fibra, Baby K, Elisa, Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Adriano Celentano, e poi ancora Fedez, Il Volo, Nayt, la Dark Polo Gang.

Diversi sono anche i successi che portano la sua firma, tra cui ricordiamo Tutto l’amore che ho, La notte dei desideri e Ti porto via con me. Tra il 2020 e il 2021 ha lavorato anche come produttore ad Amici, collaborando in particolar modo con Deddy. Oggi continua a essere uno dei produttori più importanti in Italia, e di tanto in tanto è ancora protagonista anche nel talent di Canale 5.

La vita privata di Michele Canova Iorfida: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale, ma sappiamo che è sposato e ha un figlio.

Sai che…

– Come producer e come solista utilizza il nome CanovA.

– Si definisce music scientist.

– Non sappiamo dove vive Michele Canova e non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Michele Canova ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower. È presente anche su TikTok.

Riproduzione riservata © 2023 - NM