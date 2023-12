Fiks: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante dai capelli rosa del trio La Sad di Sanremo.

Uniti dalla depressione, o meglio dalla Sad. I tre emo-trapper più famosi d’Italia hanno deciso di fare il grande salto a livello mainstream attraverso il palco più mediatico del mondo, quello di Sanremo. Ma al di là delle polemiche, cosa c’è da sapere su questi tre artisti? Scopriamolo insieme. Ecco tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata di Fiks.

Chi è Fiks: biografia e carriera

Enrico Fonte, questo il vero nome di Fiks, è nato a Riviera del Brenta, in provincia di Venezia. Cresciuto come un bambino felice, che adorava la vita e si divertiva insieme a tutti i suoi amici, da ragazzino si è impegnato in mille attività diverse, tanti sport, e tante stupidaggini. Il primo grande approccio con la musica arriva durante l’adolescenza, quando s’innamora prima di Bob Marley, poi dei punk.

Punk

Diventato un vero ragazzaccio, con American Pie come modello di vita, è stato espulso dalla scuola dopo essere stato trovato a fumare nei bagni insieme a una ragazza. Dopo questa esperienza non è riuscito a terminare gli studi: bocciato due volte, ha perso l’opportunità di diplomarsi.

Senza perdersi d’animo, si è quindi buttato nell’ambiente techno-rave, girando sia l’Italia che l’Europa attraverso produzioni originali e suonando dal vivo. Ma quando la scena ha cominciato a spostarsi sulla drum and bass si è annoiato e ha deciso di cambiare genere, passando al rap demenziale.

Solo quando in un secondo momento il suo mood è cambiato. Ha capito com’è fatto il mondo, quanta cattiveria c’è, e a causa anche di alcuni problemi con l’amore ha attraversato un momento di depressione e ha cominciato ad avvicinarsi all’emo trap, cercando rifugio nelle droghe.

Scappato a Milano dopo essere stato condannato in Veneto ai lavori socialmente utili, ha conosciuto Tommy, manager della Sad, e poi Theø e Plant. Con questi ultimi ha vissuto la pandemia in un monolocale e lì è nato il progetto Sad, lanciato verso il successo dal singolo Summersad:

Cosa fa oggi Fiks?

Dopo aver trovato un successo incredibile con la band tra il 2022 e il 2023, il 3 dicembre dello stesso anno è stato annunciato da Amadeus all’interno del cast di Sanremo 2024. Non da solista, ma insieme alla Sad.

La vita privata di Fiks: chi è la fidanzata?

In un’intervista a Rolling Stone Italia ha dichiarato di essere fidanzato, ma di non aver problema a baciare uomini e donne, soprattutto i suoi compagni di band. La sua ragazza, come si può evincere sui social, è la fotografa Vittoria Maione.

Sai che…

– Ha lavorato come responsabile di un punto vendita.

– Ai microfoni di Rolling Stone ha dichiarato di amare la musica neomelodica e che sogna di duettare con Cristina D’Avena e Gigi D’Alessio. Ironia?

– Il suo sogno? Fare il punk in Riviera durante Sanremo.

– Ha dichiarato che, avendo smesso con droghe e psicofarmaci, è ‘costretto’ in questo momento a fumare molte canne per sopportare i disagi.

– Può sembrare incredibile, ma si dichiara cattolico. Crede in Dio, anche se non è praticante.

– In passato era anarchico.

– Dove vive Fiks? A Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Fiks ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

