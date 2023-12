Chi è Wayne Santana della Dark Polo Gang: la carriera, la vita privata e le curiosità.

Wayne Santana è uno dei trapper diventati famosi con la Dark Polo Gang, insieme a Dark Pyrex e Tony Effe. Artista fuori dal comune, laureato ma ricco di controversie, Wayne è uno dei segreti del successo della crew romana. Andiamo a scoprire insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Wayne Santana della DPG: biografia e carriera

Wayne Santana, il cui vero nome è Umberto Violo, è uno dei membri della Dark Polo Gang, lo spezzacuori del gruppo, conosciuto anche come Dark Wayne. Nato a Roma nel 1991, il 6 novembre, sotto il segno dello Scorpione, è laureato in Marketing e Comunicazione. Rispetto ai suoi colleghi si distingue per uno stile molto controverso. Studente modello in tutta la sua carriera, fin da piccolo Wayne ha amato la musica rap.

Dark Polo Gang

Riguardo al suo percorso all’interno della Dark Polo Gang, Santana ha spiegato in passato: “Non stiamo ore a programmare, seguiamo l’ispirazione. Noi siamo l’evoluzione del rap“. La modestia non ha mai fatto parte del personaggio. Dopo l’uscita del mixtape Dark Boys Club, i tre hanno deciso di dar vita alle rispettive carriere soliste.

Nel dicembre 2021 ha pubblicato il suo primo singolo, Marmellata, insieme a Radical, Rosa Chemical e Tony Effe. Nel gennaio 2022 ha dato invece alle stampe il suo primo album da solista, Succo di zenzero Vol. 2, disco che ha debuttato all’ottavo posto nella classifica Fimi.

Cosa fa oggi Wayne Santana? Continua il suo percorso solista, e il suo ultimo singolo è Pioggia di novembre.

La vita privata di Wayne Santana: chi è la fidanzata?

La fidanzata di Wayne Santana è stata Asia Nuccetelli, ex protagonista del Grande Fratello. I due hanno messo in mostra la loro relazione negli scorsi mesi con uno scatto su Instagram.

Il trapper a quanto pare ha perso la testa per la figlia di Antonella Mosetti, già famosa per i flirt con l’ex tronista Andrea Damante e il corteggiatore Gianmarco Valenza. Ma a quanto pare il trapper è riuscito a spuntarla sulla concorrenza. Sarà una relazione duratura la loro?

Più che di relazione, si può parlare di flirt. Negli anni successivi ha avuto una storia con Chiara Sclesi, con cui si è lasciato non senza strascichi polemici. Non sappiamo chi sia oggi la sua fidanzata.

Sai che…

– Wayne Santana è alto circa 1 metro e 80.

– Non sappiamo chi siano i genitori del rapper romano.

– Dove abita Wayne Santana? Probabilmente è rimasto a Roma.

– Nel 2023 ha fatto discutere il mondo dei social per aver offeso la cantante Emma per un suo presunto flirt con l’amico Tony Effe.

– Come gli altri membri della DPG, anche Wayne ha un tatuaggio con il numero 777.

– In passato ha dichiarato: “Siamo cresciuti a pane e Beatles, le musiche che ascoltavano i nostri genitori. Noi siamo i nuovi Beatles“.

– Su Instagram Wayne Santana ha un account ufficiale da centinaia di migliaia follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Wayne Santana, ecco una playlist presente su Spotify:

