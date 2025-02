Chi è Leo Valli, la voce di Topo Gigio a Sanremo 2025

Leo Valli: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attore che presta la voce a Topo Gigio.

Se in principio fu Domenico Modugno, per tutti la voce storica di Topo Gigio è stata a lungo Peppino Mazzullo. E in effetti il noto doppiatore ha impersonificato il topo più amato dagli italiani per lunghi decenni, dal 1961 al 2006, prima di essere sostituito da Davide Garbolino e quindi da Leo Valli, dal 2010 degno erede dello stesso Mazzullo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Leo Valli: biografia e carriera

Nato a Como il 4 dicembre 1961 sotto il segno del Sagittario, Carlo Migliorin, questo il vero nome di Leo Valli, è un attore e un personaggio televisivo. Debutta in un programma di Raffaella Carrà ma comincia la sua carriera artistica nel 1988 su Canale 5 in qualità di imitatore, per poi continuare a lavorare in vari programmi, tra cui la trasmissione di satira politica Gommapiuma tra il 1993 al 1995 con protagonisti dei pupazzi animati.

Successivamente lavora in trasmissioni storiche delle reti Mediaset, come Casa Vianello, Il Quizzone, Buona domenica, Mai dire goal, Scherzi a parte, Paperissima e anche Love Bugs.

Una grande svolta nella sua carriera arriva nel 2010, quando conosce la signora Maria Perego, la madre di Topo Gigio. È proprio lei a sceglierlo come nuova voce ufficiale del topo più amato al mondo (forse secondo solo al disneyano Mickey Mouse). Un ruolo che ricopre ancora oggi con gioia e che nel 2025 lo ha portato addirittura a esibirsi al Festival di Sanremo in duetto con Lucio Corsi.

La vita privata di Leo Valli: moglie e figli

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata. Non sappiamo se abbia dei figli ma sappiamo che, dopo dodici anni di fidanzamento, si è sposato il 19 giugno 2015, come annunciato dallo stesso Leo Valli sui social.

Sai che…

– Vive a Inverigo, provincia di Como.

– Parla anche il francese.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Leo Valli ha un account da migliaia di follower.