Chi era Johnny Hallyday, il più grande rocker francese

Johnny Hallyday: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sul cantante e attore francese simbolo del rock transalpino.

Johnny Hallyday è stato probabilmente l’unico artista francese capace d’imporsi come rockstar a livello mondiale, grazie a un carisma unico e una personalità versatile. Ricordiamo insieme questo straordinario campione della musica transalpina tramite alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Johnny Hallyday: biografia e carriera

Jean-Philippe Léo Smet, questo il vero nome di Johnny Hallyday, nacque a Parigi il 15 giugno 1943 sotto il segno dei Gemelli. Venuto al mondo in una famiglia di artisti, dopo la separazione dei genitori venne affidato alla zia paterna Hélène Mar, cantante ed ex attrice del cinema muto famosa con il nome di Eleen Dosset.

Johnny Hallyday

Il 1956 fu l’anno in cui scelse d’intraprendere la carriera di cantante, adottando il nome d’arte dei cugini, Hallyday. Affascinato dal rock and roll proveniente dagli Stati Uniti, nel 1959 con la sua apparizione nella trasmissione radiofonica Paris-Cocktail segnò sostanzialmente l’inizio dell’epoca rock in Francia.

Il suo primo album, Hello Johnny, uscì nel 1960. In oltre cinquant’anni di carriera spaziò dal rock più sfrenato al blues, senza dimenticare la chanson tipica della tradizione francese. Della sua carriera si ricordano concerti davvero indimenticabili, come quello ai piedi della Torre Eiffel o quello insieme a mostri sacri del rock come i Rolling Stones.

Di seguito il video di Marie di Johnny Hallyday:

Johnny Hallyday: la morte

Johnny è venuto a mancare nella notte del 6 dicembre 2017, ucciso da un tumore polmonare. D’altronde, per tutta la vita l’artista è stato ‘schiavo’ della passione per le Gitanes, una marca di sigarette francese. Passione che ha conservato intatta fino alla fine.

Johnny Hallyday: la discografia in studio

1960 – Hello Johnny

1961 – Salut les copains

1961 – Viens danser le twist

1961 – Tête à tête avec Johnny Hallyday

1961 – Johnny et ses fans au festival de Rock’n’Roll

1961 – Nous les gars, nous les filles

1962 – Madison twist

1962 – Sings America’s rockin’hits

1962 – Retiens la nuit

1963 – D’où viens-tu Johnny

1963 – Da dou ron ron

1963 – Les bras en croix

1963 – L’idole des jeunes

1964 – Le pénitencier

1964 – Les rocks les plus terribles

1964 – Bonne chance

1965 – Johnny chante Hallyday

1965 – Hallelujah

1966 – La génération perdue

1967 – Johnny 67

1968 – Rêve et amour

1968 – Jeune homme

1969 – Que je t’aime

1969 – Rivière… ouvre ton lit

1970 – Vie

1971 – Flagrant délit

1972 – Country, Folk, Rock

1973 – Insolitudes

1974 – Rock’n’Slow

1974 – Je t’aime, je t’aime, je t’aime

1975 – La terre promise

1975 – Rock à Memphis

1976 – Hamlet

1976 – Derrière l’amour

1977 – C’est la vie

1978 – Solitudes à deux

1979 – Hollywood

1980 – À partir de Maintenant

1981 – Pas facile

1981 – En pièces détachées

1982 – La Peur

1982 – Quelque part un aigle

1983 – Entre violence et violon

1984 – En V.O.

1984 – Nashville 84

1985 – Rock ‘n’ Roll Attitude

1986 – Gang

1989 – Cadillac

1991 – Ça ne change pas un homme

1994 – Rough Town

1995 – Lorada

1996 – Destination Vegas

1998 – Ce que je sais

1999 – Sang pour sang

2000 – B.O Love me

2002 – À la vie, à la mort

2005 – Ma vérité

2006 – B.O Jean-Philippe

2007 – Le Coeur d’un Homme

2007 – In Italiano

2008 – Ca Ne Finira Jamais

2011 – Jamais Seul

2012 – L’Attente

2014 – Rester vivant

2015 – De l’amour

2018 – Mon pays c’est l’amour

La vita privata di Johnny Hallyday: moglie e figli

Dal 1965 al 1980 è stato sposato con la cantante Sylvie Vartan. Dalla loro relazione è nato il figlio David Hallyday, a sua volta cantante. Una seconda figlia, Laura Smet, è nata nel 1983 dalla relazione con Nathalie Baye.

L’ultimo matrimonio di Johnny è stato quello con Laeticia Oudou. La loro relazione coniugale è durata dal 1996 al 2017. Insieme hanno deciso nel corso del loro matrimonio di adottare due bimbe.

Sai che…

– Johnny era alto 1 metro e 85.

– Ha venduto oltre 100 milioni di dischi.

– Lanciò la carriera di Jimi Hendrix in Francia verso la metà degli anni Sessanta.

– Ha cantato diversi brani in italiano, e ha tradotto in francese alcuni brani di rocker italiani come Adriano Celentano, tra cui 24 000 baci.

– Dove è sepolto Johnny Hallyday? La sua tomba si trova al Cimetiere de Lorient a Saint-Barthélemy.

– Ha duettato con artisti come Zucchero e Laura Pausini.

– Per quanto riguarda il suo patrimonio, sembra che alla morte abbia lasciato oltre 100 milioni di euro. Una somma importante che ha causato una battaglia legale tra i suoi eredi.

– Nel 2007 è stato tra i sostenitori della candidatura alle presidenziali di Nicolas Sarkozy.

– Johnny era un amante delle moto.

– Su Instagram Johnny Hallyday ha un account ufficiale a lui dedicato da migliaia di follower. Anche su TikTok esiste un account ufficiale dedicato alla rockstar francese.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Johnny Hallyday, ecco una playlist presente su Spotify:

