Chi è Sylvie Vartan, la reginetta dello yéyé che conquistò l’Italia

Sylvie Vartan: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante francese che conquistò l’Italia negli anni Sessanta.

Simbolo della canzone francese, famosa in tutto il mondo, anche in Italia nel ruolo di showgirl a tutto tondo, Sylvie Vartan è stata una vera icona della propria epoca. Un’artista in grado di conquistare con merito il titolo simbolico di “reginetta dello yéyé”, per poi confermarsi come una delle più apprezzate interpreti anche dei decenni successivi. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sylvie Vartan: biografia e carriera

Sylive George Vartan, questo il suo nome completo, è nata a Iskrec, un villaggio nel comune di Svoge, in provincia di Sofia, in Bulgaria, il 15 agosto 1944 sotto il segno del Leone. Trasferitasi proprio a Sofia da bambina con la famiglia a causa della nazionalizzazione della sua casa imposta dai sovietici, dopo qualche anno si è spostata in Francia, a Parigi, imparando molto presto il francese e appassionandosi alla musica.

Nel 1961 fa il suo debutto nel mondo della musica cantando il brano Panne d’essence insieme a Frankie Jordan. Un esordio anche televisivo che le ha permesso di far subito breccia nel cuore del pubblico, al punto di conquistarsi il soprannome di “twisting schoolgirl“, la “liceale del twist”.

Forte di questo primo successo, viene messa sotto contratto dalla Decca e comincia un importante tour insieme a Gilbert Bécaud, diventando rapidamente una star in Francia. Sono anni fondamentali per la sua carriera, consolidata tramite hit ancora oggi indimenticabili come Le Loco-Motion, Watching You o La Plus Belle Pur Aller Danser.

Soprannominata in questo periodo “regina dello yéyé”, sbarca in Italia grazie a una cover di un classico di Mina, Zum zum zum. Da qui in avanti, grazie a una serie di hit, s’impone come uno dei personaggi più amati del mondo della musica e non solo. Come showgirl ha preso parte a diverse trasmissioni di successo, tra cui Doppia coppia e Canzonissima.

Negli anni del massimo successo, la sua carriera viene però interrotta da un grave incidente automobilistico. Nel sinistro muore una sua amica, e la stessa Sylvie subisce conseguenze molto importanti a livello fisico e soprattutto psicologico.

Tornata nel mondo della musica nel 1969, si avvicina al mondo della disco music, e si conferma come una vera stella della musica francese, diventando la prima nella storia della musica transalpina a cantare e ballare contemporaneamente, trasformandosi in una sorta di Raffaella Carrà di Francia.

Cosa fa oggi Sylvie Vartan?

Attiva nel mondo dello spettacolo fino ad anni recenti, nel 2024 ha annunciato il suo ritiro, partecipando anche a una puntata speciale di Domenica In.

La vita privata di Sylvie Vartan: marito e figli

Sylvie è stata sposta a lungo con Johnny Hallyday, la più grande rockstar francese. I due rimasero insieme dal 1965 al 1980. Da questa relazione nacque suo figlio David.

Successivamente si è sposata con Tony Scotti e ha adottato una bambina bulgara, Darina.

Sai che…

– Suo nipote è un attore, Michael Vartan.

– È stata ospite nel 2008 di Carramba che fortuna, lo show di Raffaella Carrà. Qualche anno dopo è apparsa anche a Ti lascio una canzone e a I migliori anni.

– Negli anni Sessanta posò per diverse riviste ed ebbe addirittura l’onore di aprire un concerto parigino dei Beatles.

– Nel 1970 rimase sfigurata in un incidente stradale con il marito Johnny Hallyday. Fu costretta per rimettere in sesto il suo volto a subire diversi interventi di chirurgia plastica.

– Pur essendo francese ha origini armene e bulgare.

– Non ha mai dimenticato le sue origini, come dimostrato dalla lunga battaglia per liberare dei medici bulgari imprigionati in Libia.

– Nel 2018 Gino Santercole le ha dedicato una canzone, Amo Sylvie Vartan.

– Dove vive Sylvie Vartan? Non sappiamo precisamente dove abbia scelto di abitare.

– Non conosciamo il suo patrimonio. Considerando però il suo lungo matrimonio con Johnny Hallyday, sembra che la sua situazione economica possa essere piuttosto florida.

– Su Instagram Sylvie Vartan ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. È presente con un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Sylvie Vartan, ecco una playlist presente su Spotify:

