Chi è Drillionaire, l’ex calciatore che sta rivoluzionando la scena urban italiana

Drillionaire: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’ex calciatore, oggi producer rivoluzionario nella musica trap e drill.

Dai campi di calcio, anche di Serie B, alle vette delle classifiche italiane. La parabola di Drillionaire è tra le più originali nella musica italiana. L’attuale producer numero uno della scena urban, un personaggio che sta cambiando le carte in tavola nel mondo in cui si muovono oggi tutti i big della nostra canzone, non nasce infatti musicista, bensì calciatore. Proprio come Blanco, in un certo senso. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Drillionaire: biografia e carriera

Diego Vincenzo Vettraino, questo il vero nome di Drillionaire, è nato a Vizzolo Predabissi, piccolo comune in provincia di Milano, il 26 agosto 1993 sotto il segno della Vergine. Appassionato di musica, ma anche e soprattutto di calcio, cresce nelle giovanili della Pergolettese, diventando ben presto un talentuoso trequartista. Nel 2011 viene girato in prestito al Siena e partecipa con l’Under 19 anche al Torneo di Viareggio a un campionato primavera.

Serie A

Acquistato a titolo definitivo dal club toscano, diventa uno dei prospetti più brillanti della Primavera in quel periodo storico, prima di essere ceduto alla Salernitana, squadra con cui fa il debutto tra i professionisti nell’allora Lega Pro. La sua carriera tarda però a esplodere e, nonostante riesca ad approdare in Serie B nel 2013 con la maglia del Trapani, non riesce mai a fare il definitivo salto di qualità.

Così nel 2018, dopo essere rimasto svincolato, decide di ritirarsi dal mondo del calcio a soli 25 anni per dedicarsi alla sua seconda carriera, iniziata già un paio d’anni prima: quella da producer. Nel 2016 aveva firmato con discreto successo i brani N70 e Cerotti di Lazza, primi passi di un percorso che di lì a poco lo porterà a diventare un nome di peso all’interno della scena trap e drill italiana.

Dopo aver lavorato, tra le altre cose, anche con Rkomi per la produzione dell’album Dove gli occhi non arrivano, nel 2020 lavora con DrefGold, torna a produrre Lazza in J, prendendo poi parte anche a Famoso di Sfera Ebbasta.

La sua ascesa prosegue senza sosta. Nel 2021 lo troviamo al fianco di Tony Effe, nel 2022 s’impone completamente a livello nazionale grazie a Sirio, l’album della consacrazione di Lazza. Un lavoro prestigioso che lo vede nella doppia veste di direttore artistico e produttore.

Cosa fa oggi Drillionaire?

Forte di questo successo straordinario, finalmente nel 2023 decide di mettersi in proprio con un progetto a dir poco ambizioso. Debutta infatti con l’album 10, un disco in cui riesce a mettere insieme tutti i big della scena rap e pop italiana, dagli amici Lazza e Sfera a Blanco, da Salmo e Guè a Tony Effe e Shiva, da Noemi e Anna a Marracash e Fabri Fibra.

Di seguito il video di Bon Ton:

La vita privata di Drillionaire

Non sappiamo se il producer abbia una fidanzata. Sulla sua vita sentimentale per ora non si conoscono troppi dettagli.

Sai che…

– Ha giocato anche nel Monza e nella Pro Patria.

– Tra le sue produzioni più importanti si ricordano anche quelle per Padre figlio e spirito degli FSK Satellite, per Virus di Noyz Narcos, per Salvatore di Paky e per Ferro del mestiere di Jake La Furia.

– Dove vive Drillionaire? Non sappiamo se sia trasferito o meno a Milano per motivi di lavoro.

– Nel 2024 è stato ospite, nel ruolo di giudice, di una puntata di Amici.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni, ma di certo è riuscito a ottenere ingaggi più importanti nel mondo della musica che in quello del calcio.

– Su Instagram Drillionaire ha un account ufficiale da diverse centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito dai suoi fedelissimi fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Drillionaire, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM