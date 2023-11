Ice Spice: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla rapper americana di Munch e Barbie World.

Non solo Nicki Minaj, Cardi B e Meghan Thee Stallion. Il mondo del rap americano al femminile ha una nuova stella. Si chiama Ice Spice ed è diventata famosa nel 2022 con i singoli Munch (Feelin’ U) e Bikini Bottom, per poi confermarsi nel 2023, anno in cui ha trionfato anche agli MTV Video Music Award come miglior esordiente. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ice Spice: biografia e carriera

Isis Naija Gaston, questo il vero nome di Ice Spice, è nata a New York il 1° gennaio 2000. Venuta al mondo e cresciuta nel Bronx, ha trascorso gran parte della sua infanzia con i nonni insieme ai suoi cinque fratelli e fratellastri, a causa degli impegni lavorativi dei genitori, che si sono lasciati quando aveva solo due anni.

Microfono

Il suo percorso di studi è iniziato nel Bronx, per poi proseguire in un indirizzo cattolico a Yonkers. Durante gli anni delle superiori inizia a scrivere poesie e ad avvicinarsi al mondo dell’hip hop, componendo i suoi primi freestyle.

Nel 2021 comincia la sua carriera nel mondo del rap, dopo aver incontrato il produttore RiotUSA, conosciuto presso il college di Purchase, poi abbandonato da Ice Spice. Il suo percorso è iniziato con i singoli Bully Freestyle e No Clarity, ma il primo vero successo arriva qualche mese dopo su SoundCloud con Name of Love.

Forte di questo primo exploit, nel 2022 si è imposta all’attenzione del pubblico a livello nazionale con il brano Munch (Feelin’ U). A regalarle il vero successo è stato in realtà Drake, che ha scelto di proporre proprio il suo pezzo all’interno del suo programma radiofonico:

In un secondo momento, il brano è diventato virale anche sui social, soprattutto su TikTok, permettendole di diventare la vera nuova stella della musica rap. Il successo lo ha poi confermato con Bikini Bottom, e poi ancora con In Ha Mood, il suo primo brano per una major, primo estratto dall’EP Like…? del gennaio 2023. Qualche mese più tardi, si è fatta conoscere ancora di più con la sua rilettura di Barbie World con Nicki Minaj e gli Aqua per il film Barbie.

Diventata un’icona del mondo del rap a livello internazionale, nel corso dell’anno ha vinto il suo primo premio importante, agli MTV Video Music Award, e tutto fa pensare che la sua carriera possa regalarle a breve ulteriori enormi soddisfazioni.

La vita privata di Ice Spice: chi è il fidanzato?

Non sappiamo se Ice Spice abbia o meno un fidanzato. Al momento sembrerebbe infatti concentrata soprattutto sul suo lavoro.

Sai che…

– Chi sono i genitori di Ice Spice? Non conosciamo i nomi, ma sappiamo che il padre ha origini nigeriane, mentre la madre dominicane.

– Il nome Ice Spice lo ha scelto semplicemente perché era il nickname che utilizzava già su Instagram.

– Le sue origini sono in parte nigeriane e in parte dominicane, quindi caraibiche.

– Su Instagram Ice Spice, idolo della Gen Z, ha un account ufficiale da milioni e milioni di follower. Su TikTok, se possibile, è ancora più famosa e amata con il suo profilo.

