C’è un rapper/trapper che da diversi anni sta provando a distinguersi nella vivacissima scena hip hop italiana. Si tratta di GionnyScandal, un artista che nasce emo ma si è saputo imporre in un genere musicale più amato dalla sua generazione nel nostro paese. Scopriamo insieme qualcosa in più sul rapper di Pisticci: ecco le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è GionnyScandal: biografia e carriera

Il vero nome di GionnyScandal è Gionata Ruggieri. Originario di Pisticci, provincia di Matera, il rapper è nato nel 1991. Non ha conosciuto i genitori biologici fino all’età adulta, ma è cresciuto insieme alla nonna materna. Proprio da questa mancanza nasce il brano Senza cancellare, che nel 2009 inizia a prendere piede su YouTube.

Forte di questo primo successo, il rapper decide di dedicarsi alla musica con maggior impegno, lanciando altri brani come Tu che cazzo ne sai di me e Grazie. Nel 2011 pubblica il primo disco, Haters Make Me Famous. L’album ottiene un discreto successo e porta GionnyScandal a riproporsi sul mercato nel 2012 con Scandaland. Il terzo lavoro del rapper lucano, Mai più con te, esce nel 2013 e vanta la collaborazione di artisti come Clementino.

Il maggior successo della sua carriera è però Emo, uscito nel 2018, una sorta di disco vetrina dello stile di questo artista, che rivendica la propria unicità nella scena hip hop italiana, in quanto nessuno arriva dall’emocore come ha fatto lui.

Il suo ultimo singolo, pubblicato nel 2019, è Dove sei, in collaborazione con Giulia Jean:

Dopo aver abbandonato parzialmente l’hip hop, nel 2020, per il singolo pop punk Salvami, nel 2021 lancia l’album Anti, in cui spicca la collaborazione con il cantante Pierre Bouvier dei Simple Plan. Nel 2022 mette in piedi un vero e proprio gruppo post-hardcore, gli One Last Kill, insieme tra gli altri al chitarrista Mark the Hammer.

Cosa fa oggi GionnyScandal?

Nel 2023 è stato protagonista di un servizio de Le Iene. Si è recato in Basilicata e per la prima volta ha potuto conoscere i suoi genitori biologici, Rita e Antonio Di Dio, residenti in Puglia e in Basilicata. Grazie a questo servizio ha scoperto di non essere mai stato abbandonato, ma dichiarato ‘adottabile’ dal Tribunale, visto che i genitori non erano in grado di prendersene cura in quel momento.

Nel settembre dello stesso anno ha dato alle stampe un nuovo album da solista, Black Mood 2. Di seguito il video della sua Climax:

GionnyScandal: la discografia in studio

2011 – Haters Make Me Famous

2012 – Scandaland

2012 – Mai più come te

2014 – Gionata

2016 – Reset

2018 – Emo

2019 – Black Mood

2021 – Anti

2023 – Black Mood 2

La vita privata di GionnyScandal: chi è la fidanzata?

Sulla vita sentimentale del rapper non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se sia single o sia fidanzato.

Sai che…

– Il suo vero nome all’anagrafe è Gionata Di Dio. Il rapper è stato infatti abbandonato da bambino dai genitori biologici a un orfanotrofio del suo paese d’origine. I due non avevano le possibilità economiche per poterlo crescere. Da adulto Gionata ha voluto però conoscere la storia della sua vita e, con l’aiuto de Le Iene, dopo varie ricerche è riuscito a ritrovare sia la madre che il padre, riabbracciandoli per la prima volta dopo aver superato i trent’anni.

– L’artista non ama definirsi rapper. Proviene dalla scena emo e metalcore, ha iniziato a suonarlo in garage ma, ha ammesso, in Italia questo genere non vende. Perciò ha accettato il compromesso, ha trovato la sua strada mantenendo però il suo stile nel look e nelle influenze.

– Tra gli artisti che più lo hanno formato durante l’adolescenza ci sono i Thirty Seconds to Mars e i Bring Me the Horizon.

– Ma GionnyScandal e Giulia Jean sono fidanzati? Pare di no, anche se il feeling musicale tra i due è evidente.

– Dove vive GionnyScandal? A Meda, in Lombardia.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Si considera l’emo trap king italiano, in risposta forse al trap king Sfera Ebbasta.

– Su Instagram GionnyScandal ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di GionnyScandal, ecco una playlist presente su Spotify:

