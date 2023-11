Zo Vivaldi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore degli Stunt Pilots che ha collaborato con Fedez.

La diciassettesima edizione di X Factor, quella del 2023, difficilmente sarà dimenticata. Soprattutto per merito di Morgan, tornato al tavolo dei giudici, poi allontanato nel bel mezzo dei Live per un comportamento a dir poco sopra le righe. Tra i tanti obiettivi dei suoi molteplici sfoghi non ci sono stati solo i suoi colleghi giudici, ma anche uno dei concorrenti in gara: Zo Vivaldi, cantante degli Stunt Pilots, accusato di aver collaborato con Fedez.

Ma cosa c’è di vero nelle accuse del cantautore brianzolo? Scopriamolo insieme attraverso le curiosità sulla vita e la carriera del cantante milanese.

Chi è Zo Vivaldi: biografia e carriera

Classe 1997, Lorenzo Caio Sarti, questo il vero nome di Zo Vivaldi, è non solo un cantautore, ma anche un produttore e un polistrumentista. Appassionato di musica fin da ragazzo, è cresciuto tra Milano, Shanghai, Los Angeles e Cervia, maturando un’anima pop che si fonde con un’attitudine urban.

Entrato nel mondo della musica ben prima di X Factor, ha in effetti potuto lavorare nella sua carriera ad alcuni brani di Fedez, per l’album Paranoia Airlines, oltre che della Dark Polo Gang e per alcuni artisti della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Stunt Pilots

Le accuse di Morgan non sono dunque del tutto infondate. In effetti nel 2019 il giovane artista milanese ha potuto lavorare con il rapper e giudice di X Factor. Questo per merito di Michele Canova, uno dei più importanti autori e producer italiani, che aveva potuto conoscere proprio a Los Angeles, dove da anni ormai vive.

Come si può facilmente evincere dai credit dell’album di Fedez, Sarti ha suonato le chitarre elettriche e acustiche registrate nei brani prodotti da Canova, tra cui Holding Out for You e FuckTheNoia, oltre alla stessa title track, a Sfregi e difetti e a Così.

Questo accadeva prima di tornare in Italia e formare, in piena pandemia, gli Stunt Pilots, gruppo con cui è riuscito a fare strada a X Factor, peraltro non nel team di Fedez, ma in quello di Dargen D’Amico.

La vita privata di Zo Vivaldi: chi è la fidanzata?

Non sappiamo se abbia una fidanzata o sia single. Anche sui social preferisce dedicarsi soprattutto alla sua vita professionale.

Sai che…

– Dove vive Zo Vivaldi? Non lo sappiamo con certezza, ma ormai sembrerebbe essere tornato in pianta stabile a Milano.

– Come dichiarato dallo stesso artista in un’intervista, il suo nome deriva dal suo nickname, Zo, e la via in cui è cresciuto, via Antonio Vivaldi, appunto.

– Su Instagram Zo Vivaldi ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

Riproduzione riservata © 2023 - NM