Tutte le curiosità su Gino Castaldo, icona del giornalismo musicale italiano

Gino Castaldo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul giornalista musicale italiano più famoso.

Per chi segue il Festival di Sanremo Gino Castaldo è ormai una figura leggendaria, da anni presente come rappresentante di Rai Radio 2, spesso al fianco di Ema Stokholma. Prima ancora che un personaggio televisivo e radiofonico, Castaldo è però un giornalista, un critico, uno scrittore musicale e anche uno dei più importanti divulgatori di questa arte nel nostro paese. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Gino Castaldo: biografia e carriera

Gino Castaldo è nato a Napoli il 20 ottobre 1950 sotto il segno della Bilancia. Figlio d’arte, si è appassionato rapidamente al mondo della musica, diventando presto un personaggio di primissimo piano nel mondo del giornalismo di settore.

Chitarra e tastiera

Per due anni, verso la metà degli anni Settanta, partecipa al progetto di una rivista molto ambiziosa, Muzak. Fin dalla fondazione comincia quindi la collaborazione con la Repubblica, quotidiano di cui cura in particolare l’esperimento musicale.

Conduttore di programmi di divulgazione musicale fin dagli anni Settanta sulle radio della Rai, ha scritto nel corso della sua carriera numerosi articoli, effettuato interviste, pubblicato libri di musica. Dal 2005 ha iniziato a lavorare con Ernesto Assante come docente di Lezioni di rock, e ha condotto altri programmi radiofonici.

Dal 2017 è anche conduttore su Rai Radio 2 di un programma con Ema Stokholma. I due sono in particolari stati protagonisti, dal 2018 in poi, di tutti i Festival di Sanremo come voci narranti e intervistatori dei cantanti in gara. Dal 2018 al 2021 i due sono stati aiutati in questo format anche da Andrea Delogu.

Cosa fa oggi Gino Castaldo

Oltre che voce di Radio 2, nel 2024 è stato collaboratore del Premio Lunezia per assegnare il celebre premio dedicato alla valore musical-letterario di un’opera.

La vita privata di Gino Castaldo: moglie e figli

Gino è sposato dal 2016 con Mary Cavallaro, non solo giornalista, ma anche manager musicale di diversi artisti di primissimo piano. I due hanno avuto un figlio, Arturo, venuto al mondo nel 2020.

Da alcune precedenti relazioni ha avuto altre due figlie: Nina, nata nel 2003, ed Emma, venuta al mondo nel 2004.

Chi è Mary Cavallaro, la moglie di Gino Castaldo

Non conosciamo molte informazioni su Mary Cavallaro. Sappiamo che è più giovane di lui e che abita con lui e con tutta la famiglia a Roma.

Sai che…

– Il padre di Gino era Guido Castaldo, famoso sceneggiatore e autore teatrale e televisivo italiano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Gino Castaldo ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.