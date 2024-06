Chi è Beatrice Antolini, la musicista che ha suonato per anni con Vasco Rossi

Alla scoperta di Beatrice Antolini: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice che ha suonato con Vasco.

Suona qualsiasi cosa, scrive straordinariamente e ha personalità da vendere: si chiama Beatrice Antolini, ed è uno dei talenti più cristallini dell’attuale panorama musicale italiano. Famosa per aver fatto parte dal 2018 al 2022 del gruppo di Vasco Rossi, ha in realtà alle sue spalle una storia musicale molto più lunga. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questa giovane espertissima artista.

Chi è Beatrice Antolini: biografia e carriera

Beatrice Antolini è nata a Macerata il 27 luglio 1982 sotto il segno del Leone. Inizia a suonare a soli 3 anni il pianoforte. Ma la sua passione diventa ben presto la musica punk, e con gli anni entra in una cover band dedicata ai Joy Divison, suonando la batteria mentre, in contemporanea, si esibisce al basso in un altro gruppo.

Tastiera pianoforte pianola

Trasferitasi a Bologna si diploma come attrice nel 2002. La musica rimane però la sua prima passione e nel 2006 lancia il suo primo album, Big Saloon, mescolando pop, elettronica, funk e qualche accenno di rock progressivo. In questo primo lavoro canta, suona il piano e i sintetizzatori.

Dopo alcune collaborazioni di prestigio, come quella con i Baustelle e con Bugo, nel 2008 pubblica il suo secondo album, A due, un lavoro in cui si avvicina alla musica sperimentale e guadagna il plauso della critica. Il suo primo singolo è Funky Show:

Il suo terzo album, BioY, esce nel 2010 e trova al suo interno anche la collaborazione di Andrea Fumagalli dei Bluvertigo. Continua a essere uno dei talenti più apprezzati della scena musicale indie italiana, e nel 2013 pubblica il suo quarto disco, Vivid.

La sua carriera prosegue con collaborazioni di grande rilievo fino al 2018, quando pubblica l’album L’AB, anticipato dal singolo Forget to Be:

Proprio all’indomani della nuova uscita, viene contattata da Vasco Rossi ed entra a far parte del team del VascoNonStop Live Tour, in qualità di polistrumentista: suona le percussioni, le tastiere, la chitarra e partecipa ai cori. Il suo apporto è positivo, e viene confermata anche per il tour degli anni successivi.

Cosa fa oggi Beatrice Antolini

Dopo il 2022 ha interrotto la collaborazione con Vasco per dedicarsi a molti altri progetti e riprendere le redini anche del suo percorso alternativo da solista.

La vita privata di Beatrice Antolini: fidanzato e figli

Sulla vita sentimentale di Beatrice Antolini non si conosce praticamente nulla. Pur utilizzando molto i propri account social, la talentuosissima musicista marchigiana è piuttosto schiva, e non accenna praticamente mai a fatti concernenti la propria privacy.

Sai che…

– Ha partecipato nel 2009 al progetto Il paese è reale ideato da Manuel Agnelli, artista con cui ha collaborato più volte anche negli ultimi anni.

– Nel 2017 ha seguito in tour il rapper Emis Killa.

– Non sappiamo dove abiti Beatrice.

– Ha ammesso di aver sempre avuto un debole per la musica di Vasco Rossi.

– Per quanto riguarda i suoi guadagni e il suo patrimonio, non abbiamo particolari informazioni.

– Su Instagram Beatrice Antolini ha un account da migliaia di follower.

