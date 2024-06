Chi è Vince Pastano, il chitarrista di Vasco che ha ‘mollato’ il Conservatorio

Vince Pastano: la carriera, la vita privata e le curiosità sul chitarrista pugliese che suona nella band di Vasco Rossi.

Quando nel 2014 Vasco Rossi ha perso una colonna dei suoi live, il chitarrista Maurizio Solieri, in molti tra i suoi fan sono rimasti delusi. Ma l’arrivo di Vince Pastano ha assolutamente colmato il vuoto lasciato dall’ex Steve Rogers Band. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul talentuoso artista di origine pugliese che ha prodotto ‘artisticamente’ alcuni tour del Blasco.

Chi è Vince Pastano: biografia e carriera

Classe 1978, Vincenzo Pastano è nato a Grottaglie, in provincia di Taranto, il 2 settembre sotto il segno della Vergine. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha iniziato la propria carriera professionale nel 2005 suonando insieme a Luca Carboni. Il suo salto di qualità è stato però l’ingresso nella band di Vasco Rossi, dal 2014 in poi.

Chitarra Stratocaster

Oltre al lavoro con Blasco, nel corso degli anni ha realizzato diversi progetti personali, tra cui il più importante i Pulp Dogs.

Uno dei suoi più importanti riconoscimenti in carriera è la promozione al ruolo di produttore artistico nel VascoNonStop Live 2018, arrivata dopo la scomparsa dell’ex storico produttore del Blasco, Guido Elmi, diventando fondamentale per curare la scaletta e gli arrangiamenti dei concerti del Kom da quel momento in avanti.

Cosa fa oggi Vince Pastano

Continua a essere uno dei chitarristi della band del rocker di Zocca, ma continua a dedicarsi anche ad alcuni side project. In particolare ha dato vita nel 2021 al progetto Malacarna, insieme al cantante Tony Farina e all’artista dal vivo Dorothy Bhawl.

Di seguito il video di un assolo incrociato tra Vince Pastano e Stef Burns:

La discografia in studio

2009 – Compro verità

2011 – Invisibili distanze

2013 – Lividi

2014 – Spaceboy

La vita privata di Vince Pastano: moglie e figli

Sulla vita sentimentale di Vince Pastano non si conosce praticamente nulla, e non sappiamo se abbia una fidanzata, una moglie o una compagna.

Sai che…

– Dal 2001 è anche produttore artistico e ha fondato nel 2012 l’etichetta Liquido Records insieme a Ignazio Orlando e Max Messina.

– Come turnista ha suonato per grandissimi nomi quali: Lucio Dalla, Roy Paci, Eugenio Bennato, Fabri Fibra e Pino Daniele.

– Compone anche musiche per le pubblicità.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– La sua passione per la musica è iniziata a 10 anni grazie al padre, che gli faceva ascoltare a ripetizione il grande rock dei Pink Floyd e delle altre band prog degli anni Settanta.

– Ha studiato cinque anni al Conservatorio prima di lasciare tutto perché gli insegnanti non volevano che suonasse la chitarra elettrica.

– Ha dichiarato in un’intervista di pensare che Spotify e YouTube stiano rovinando la musica, anche perché le persone non utilizzano questi strumenti a scopo culturale, per scoprire nuova musica, ma solo per seguire il mercato.

– Non sappiamo dove abiti Vince Pastano.

– Su Instagram Vince Pastano ha un account da diverse migliaia di follower.