Chi è Frank Nemola, il trombettista che ha suonato con Vasco

Frank Nemola: la carriera, la vita privata e le curiosità sul trombettista che da vent’anni collabora con Vasco Rossi.

Fare rock con la tromba. Questa la mission di Frank Nemola da oltre vent’anni. Il musicista è stato infatti dal 1996 al 2022 uno degli elementi cardine della band di Vasco Rossi insieme a personaggi come il Gallo, ed è certamente uno dei personaggi più amati dai fan del Comandante. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera dell’eclettico musicista di origine salentina.

Chi è Frank Nemola: la biografia e la carriera

Francesco Nemola è nato a Lecce il 20 giugno 1957 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da giovane, nel 1979 si trasferisce a Bologna. Qui frequenta il Teatro Nuova Scena e inizia a suonare la tromba nei Band Aid, un gruppo molto importante della scena underground italiana degli anni Ottanta.

Per tutto il decennio suona in molte delle band della scena new wave nostrana. Negli anni Novanta fa parte del team di produzione Tubi Forti, che ha il merito di lanciare i primi gruppi hip hop italiani, tra cui l’Isola Posse All Stars, i Sud Sound System e tanti altri ancora.

La svolta della sua vita è però l’inizio della collaborazione con Vasco Rossi, che avviene dal 1996. Per il Blasco suona in album importanti come Rewind, La fine del millennio, Stupido Hotel, Tracks, Buoni o cattivi, Il mondo che vorrei e tanti altri ancora.

In contemporanea con la collaborazione con il Comandante, suona anche con altri grandi artisti come gli Skiantos, gli Stadio, Massimo Riva, Angela Baraldi e Ricky Portera. Negli ultimi anni è stato un grande protagonista del VascoNonStop Live, l’ultimo tour del Blasco che si rinnova stagione dopo stagione.

Cosa fa oggi Frank Nemola

Il trombettista salentino, interrotta la collaborazione con Vasco dopo il tour del 2022, continua la sua carriera nel mondo della musica e anche come personaggio amatissimo sul web, un vero e proprio influencer.

La vita privata di Frank Nemola: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo quindi se sia sposato, sia single, abbia una partner o dei figli.

Sai che…

– Nel 2008 ha curato la colonna sonora del film Albakiara di Stefano Salvati insieme a Gaetano Curreri degli Stadio.

– Su Instagram Frank Nemola ha un account da migliaia di follower in cui si presenta non solo come musicista, ma anche come apprendista influencer e massaggiatore olistico.