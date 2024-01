Chi è Gegè Telesforo, il cantante e conduttore televisivo che collabora con Renzo Arbore

Gegè Telesforo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante e musicista che collabora con Renzo Arbore.

Per qualcuno è il nipote di Arbore, per altri semplicemente un conduttore e musicista che lavora al suo fianco. La verità è però un’altra. Sicuramente è legato al grande Renzo da una vera amicizia. Ma Gegè Telesforo non è solo il conduttore televisivo che lavora con lui, bensì un grande cantante e musicista in grado di raccontare, a parole o con la musica, la storia di un’arte che appassiona milioni di persone in tutto il mondo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Gegè Telesforo: biografia e carriera

Partiamo dalle origini. Eugenio Roberto Antonio Telesforo, questo il vero nome di Gegè, è nato a Foggia, proprio come Renzo Arbore, il 14 ottobre 1961 sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica fin da ragazzo, comincia molto presto la sua carriera sia come musicista che come critico.

Gegè Telesforo e Renzo Arbore

Nel corso della sua carriera si fa infatti apprezzare come polistrumentista, cantante, compositore, giornalista e critico per riviste specializzate, oltre che nel ruolo che lo ha reso famoso di conduttore di programmi radiofonici e televisivi.

Proprio in questa veste riesce a collaborare con Renzo Arbore, al quale è accomunato non solo dalla passione per la musica ma anche dalla città d’origine.

Cosa fa oggi Gegè Telesforo?

Diventato nel 2023 testimonial dell’associazione di volontariato City Angels, a inizio 2024 è tornato in televisione al fianco dell’amico Arbore nel programma Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore.

La vita privata di Gegè Telesforo: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Gegè, ma sappiamo che ha una figlia (da lui chiamata JoJo).

Sai che…

– È un grande appassionato di musica, ma in particolare di jazz e fusion. Come cantante pratica lo scat tanto amato anche da Lucio Dalla.

– Per assolvere agli onori di leva è entrato nell’Arma dei Carabinieri come ausiliario.

– Nella sua carriera ha duettato con grandi artisti sia italiani che stranieri, tra cui Dalla, Giorgia, Tosca, Dizzy Gillespie e Dee Dee Bridgewater.

– Cosa suona Gegè Telesforo? Diversi strumenti.

– Su Instagram Gegè Telesforo ha un account da diverse migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Gegè Telesforo, ecco una playlist presente su Spotify:

