Ele A: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla rapper presente nell’album Tropico del Capricorno di Guè.

Non solo Geolier, Ernia, Shiva e altri grandi nomi della scena rap attuale. Nell’album Tropico del Capricorno di Guè compaiono anche alcuni nomi a sorpresa. Tra questi gli Stadio, un pezzo di storia della musica italiana, ma anche due grandi nomi del rap femminile: Rose Villain, artista mainstream, ed Ele A, che sta lavorando per diventarlo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ele A: biografia e carriera

Eleonora Antognini, questo il vero nome di Ele A, è una cantante svizzera, precisamente originaria di Aranno, in Ticino (ma è nata più precisamente a Lugano). Classe 2002, è cresciuta con un grande amore per la musica grazie all’insegnamento dei genitori, entrambi maestri di musica. La grande passione per la musica rap nasce più tardi, alle scuole medie, grazie alla saga QVC di Gemitaiz.

Gemitaiz

La sua carriera comincia nel 2020, con la pubblicazione su Instagram di alcuni freestyle e remix. Ottenute le prime soddisfazioni in carriera, lavora nel 2022 al suo primo disco, Zerodue Demo, rilasciato solo in versione fisica.

Arriva in questo periodo a suonare per la prima volta al Mi Ami Festival e addirittura allo Sziget Festival, una delle kermesse internazionali più importanti al mondo, tenuto ogni anno a Budapest.

Pubblica quindi il suo primo singolo ufficiale sul finire del 2022 e l’anno dopo dà alle stampe il suo primo EP, Globo, prodotto da Disse, disco che le permette di diventare un nome apprezzatissimo nella scena rap, al punto da collaborare con un mostro sacro come Guè nel brano Gazelle, presente nel disco Tropico del Capricorno.

La vita privata di Ele A: fidanzato e figli

Non sappiamo se sia fidanzata o sia single, visto che preferisce utilizzare i social per la propria professione. Sicuramente non ha figli.

Sai che…

– Ha studiato violoncello per molti anni.

– È venuta al mondo a Besso, frazione di Lugano.

– Di lei Neffa ha detto che ha riportato “il marxismo nel rap“.

– Ha trovato una sorta di guida nel libro L’atto creativo: un modo di essere di Rick Rubin.

– Tra gli artisti che apprezza di più ci sono Kid Yugi e Madame.

– Non sappiamo se abiti ancora a Lugano o meno.

– Non conosciamo i dettagli sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Ele A ha un account da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

