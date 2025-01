Chi è Tom Rowlands, il musicista che ha curato la colonna sonora di M – Il figlio del secolo

Tom Rowlands: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul musicista dei Chemical Brothers.

Colonna portante del cosiddetto big beat, quel genere musicale che incrocia techno, trip-hop e rock, Tom Rowlands ha scritto pagine di storia della musica con i Chemical Brothers. Ma è riuscito a farsi apprezzare anche da solista per diversi progetti di rilievo, tra cui la composizione della colonna sonora per la serie televisiva M – Il figlio del secolo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Tom Rowlands: biografia e carriera

Tom Rowlands è nato a Kingston upon Thames, in Inghilterra, l’11 gennaio 1971 sotto il segno del Capricorno. Si trasferisce con la famiglia ancora giovanissimo a Henley, città in cui passa buona parte dell’infanzia.

Cuffie e piatti da dj

Appassionato di musica fin da bambino, si è avvicinato alla produzione elettronica durante l’adolescenza, ascoltando gruppi fondamentali come i Kraftwerk, i New Order e i Cabaret Voltaire.

Più tardi comincia ad apprezzare anche i Jesus and Mary Chains, per poi interessarsi alla cultura hip hop grazie ad artisti come Eric B e Schoolly D.

I suoi primi passi nel mondo della musica li muove all’interno del gruppo Ariel, con cui raggiunge un discreto successo a livello indipendente. La svolta della sua vita avviene però quando, trasferito a Manchester per studiare, conosce Ed Simons, con cui stringe prima un legame di amicizia, poi forma i Dust Brothers, diventati più tardi Chemical Brothers. Il resto è storia della musica.

Cosa fa oggi Tom Rowlands

Ancora membro stabile di un duo musicale che ha saputo imporsi a livello internazionale dalla metà degli anni Novanta fino a oggi, grazie anche a spettacoli dal vivo memorabili. Con i Chemical Brothers, ma anche da solista, ha curato la colonna sonora della serie televisiva italiana M – Il figlio del secolo.

La vita privata di Tom Rowlands: moglie e figli

Non abbiamo alcuna informazione sulla vita privata di Tom. Non sappiamo se sia sposato e abbia dei figli, dal momento che ha mantenuto sempre il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale.

Sai che…

– Per sei volte (e per tre anni consecutivi) è stato inserito nella Top 100 Djs di Dj Magazine, all’interno ovviamente del progetto Chemical Brothers.

– Da piccolo era ossessionato dalla cultura scozzese, e in particolare dalle cornamuse.

– Non sappiamo dove viva, ma probabilmente è rimasto in Inghilterra.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e sul suo patrimonio.

– Su Instagram non ha alcun account personale, ma comunica con i fan attraverso quello dei Chemical Brothers.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Tom Rowlands, ecco una playlist presente su Spotify: