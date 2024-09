Tutte le curiosità su Dente, uno dei cantautori italiani più originali

Dente: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sul cantautore di L’amore non è bello.

Dente è uno dei cantautori più originali e interessanti degli anni Duemila in Italia. Per alcuni una via di mezzo tra i grandi del passato, come Battisti e Rino Gaetano, e gli emergenti della scena indipendente anni Duemila, come Bugo o il più mainstream Cremonini, ha di certo ottenuto finora meno successo di quel che avrebbe meritato. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Dente: biografia e carriera

Giuseppe Peveri, questo il vero nome di Dente, è nato a Fidenza, in provincia di Parma, il 28 febbraio 1976 sotto il segno dei Pesci. Appassionato di musica fin da ragazzo, dopo il diploma inizia gli studi al Dams, ma è costretto a interromperli per questioni economiche.

Inizia la sua carriera nella musica come chitarrista in varie formazioni, tra cui i La Spina, con cui pubblica anche due album. Dal 2006 decide di tentare l’avventura da solista e firma con l’etichetta indipendente Jestrai Records, debuttando con l’album Anice in bocca, stampato in 300 copie e venduto durante i live.

Dopo aver rotto il ghiaccio, pubblica il secondo disco, Non c’è due senza tre, che arriva tra i finalisti del Premio Italiano della Musica Indipendente. Si tratta del primo vero successo della sua carriera, che da questo momento gli permette di entrare in un circuito molto prestigioso.

Nel 2009 viene invitato a partecipare alla raccolta degli Afterhours Il paese è reale. Nello stesso anno pubblica l’album L’amore non è bello per l’etichetta Ghost Records, anticipato dal singolo Vieni a vivere:

Si tratta del disco che segna la svolta della sua carriera. Viene infatti celebrato come una delle migliori uscite italiane dell’anno da molte testate specializzate, e viene premiato con il Premio Italiano della Musica Indipendente per il Miglior album.

Due anni più tardi arriva il suo quarto album, Io tra di noi, definito dallo stesso cantautore come il suo disco più malinconico. Del 2014 è invece Almanacco del giorno prima, realizzato con l’ausilio di Tommaso Colliva, produttore da Grammy Award.

Cosa fa oggi Dente

Continua a essere un cantautore stimatissimo. Nel 2020 è uscito il suo eponimo album, mentre tre anni dopo ha lanciato l’album Hotel Souvenir. Nel 2024 ha quindi festeggiato i quindici anni del suo brano manifesto, L’amore non è bello. Inoltre è stato inserito nella line up del concerto evento Nessun Dorma – Un concerto per la Palestina, con artisti come Francesca Michielin, Coez, Mannarino e molti altri.

La discografia in studio

2006 – Anice in bocca

2007 – Non c’è due senza te

2009 – L’amore non è bello

2011 – Io tra di noi

2014 – Almanacco del giorno prima

2016 – Canzoni per metà

2020 – Dente

2024 – Hotel Souvenir

La vita privata di Dente: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Non sappiamo se sia sposato o fidanzato, ma sappiamo che sull’amore non ha mai cambiato idea. In un’intervista a Vanity Fair ha infatti dichiarato che riesce a scrivere solo quando è triste, e che di situazioni spiacevoli in amore ne ha vissute moltissime.

Sai che…

– Il suo nome d’arte deriva da un soprannome datogli da uno zio a tredici anni.

– Ha lavorato come magazziniere.

– Il suo stile è stato paragonato a quello di cantautori come Lucio Battisti, Bugo e Cesare Cremonini.

– Ha partecipato al festival Woodstock 5 stelle di Beppe Grillo.

– Ha partecipato alla raccolta di racconti Cosa volete sentire – Compilation di racconti di cantautori italiani della casa editrice Minimum Fax.

– Non sappiamo dove abiti Dente.

– Per quanto riguarda patrimonio e guadagni, non abbiamo alcuna informazione.

– Su Instagram Dente ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

