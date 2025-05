Cos’è l’Orchestraccia, la più amata band folk rock italiana

Orchestraccia: componenti, carriera e curiosità sulla band romana nata anche da un’idea di Edoardo Leo.

Da qualche anno spopolano in casa Rai. Li abbiamo visti protagonisti in varie trasmissioni, da quelle relative ai Festival di Sanremo al Concerto del Primo Maggio. Sono i musicisti dell’Orchestraccia, uno dei gruppi folk rock più amati in Italia. Un collettivo formato da alcuni dei più grandi talenti della nostra musica e del mondo dello spettacolo. Andiamo a scoprire chi sono e qualche curiosità sulla loro carriera.

Chi è l’Orchestraccia: i componenti della band

Il progetto musicale Orchestraccia è nato a Roma nel 2010 con il coinvolgimento di diversi artisti della scena locale. La line-up cambia spesso, ma il nucleo originario era composto da Luca Angeletti, Roberto Angelini, Diego Bianchi, Giorgio Caputo, Marco Conidi, Edoardo Leo ed Edoardo Pesce.

Strumenti musicali chitarra, tastiera, batteria – notiziemusica.it

Dopo aver iniziato a suonare insieme in alcuni locali romani, sbarcano nel 2012 in tv, all’interno del programma The Show Must Go Off su La7. Nell’ottobre dello stesso anno si esibiscono in una kermesse organizzata per i lavoratori insieme a due grandi artiste come Fiorella Mannoia e Noemi.

Debuttano discograficamente nel 2013, con il disco Sona Orchestraccia sona. Quindi, l’anno dopo entrano per la prima volta nel cartellone del Concerto del Primo Maggio. Sono i primi vagiti di una carriera che continua con grandi soddisfazioni, a partire dal secondo album, Canzonacce, che gli permette di guadagnare un posto anche nel tabellone del Rock in Roma, uno dei principali festival musicali dell’estate italiana.

Si esibiscono in casa Rai nel programma L’anno che verrà, nel giorno di Capodanno 2019, mentre negli anni successivi riescono ad arrivare come ospiti anche a Sanremo.

Cosa fa oggi l’Orchestraccia

Sempre pronta ad allietare alcune delle più importnati manifestazioni musicali italiane, nel 2023 è stata protagonista ancora una volta del Concertone. Nel 2024 è apparsa anche in una puntata di Domenica In, esibendosi sulle note di Quello non era amore e Tutto il resto è noia.

Proprio per omaggiare Franco Califano, nel 2025 sono partiti in tour per il nuovo spettacolo Bar Califfo, e sono tornati ancora una volta sul palco del Primo Maggio.

La discografia in studio

2013 – Sona Orchestraccia sona

2016 – Canzonacce

Sai che…

– Nel 2014 hanno realizzato un brano per la serie televisiva I Cesaroni.

– Hanno realizzato una canzone anche per la colonna sonora del film Ovunque tu sarai.

– Nel 2018 hanno collaborato con il rapper Piotta.

– Su Instagram l’Orchestraccia ha un account da diverse migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dell’Orchestraccia, ecco una playlist presente su Spotify: