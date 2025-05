Giancane: la biografia e la carriera del cantautore romano, ex Muro del Canto, che collabora con Zerocalcare.

Strappare lungo i bordi di Zerocalcare è diventata una serie di culto già a pochi giorni dall’uscita. Un prodotto seriale che ha reso totalmente mainstream il fumettista romano, ma che è servito da traino per far raggiungere un successo importante anche al cantautore che lo ha accompagnato in quest’avventura: Giancane.

Artista romano considerato come un esponente di una nuova scuola cantautorale, quest’ultimo è il creatore di una nuova ‘grammatica’ nella nostra musica. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Giancane: biografia e carriera

Giancarlo Barbati, questo il vero nome di Giancane, è nato a Roma il 6 giugno 1980 sotto il segno dei Gemelli. Cresciuto nel quartiere San Paolo di Roma, si appassiona alla musica fin da ragazzo, entrando con passo felpato nel panorama musicale italiano esordendo nel 2013 con il suo EP solista Carne, dopo aver suonato come chitarrista nel Muro del Canto.

chitarra acustica – notiziemusica.it

Dopo un debutto discreto, pubblica due album che diventano di culto tra i suoi fan, Una vita al top del 2015 e Ansia e disagio del 2017, un vero e proprio manifesto di una generazione. Al suo interno è presente anche la canzone Ipocondria, in collaborazione con il rapper romano Rancore e primo passo di avvicinamento a Zerocalcare, protagonista del video con i suoi disegni.

Dopo aver pubblicato un album dal vivo nel 2020, l’anno successivo ha fatto parlare di sé per aver composto la sua prima colonna sonora, per la serie Netflix Strappare lungo i bordi proprio del fumettista romano. Una serie che diventa un pugno nello stomaco e un fenomeno di culto, appassionando milioni di spettatori.

Cosa fa oggi Giancane

Grazie anche al successo di Strappare lungo i bordi, Giancane si è imposto negli ultimi anni come uno dei cantautori più apprezzati nella scena indipendente italiana. Nel 2023 ha pubblicato un nuovo album, Tutto male, e ha curato la colonna sonora della seconda serie televisiva di Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo. Nel 2025 è quindi stato invitato come ospite del Concerto del Primo Maggio di Taranto.

La discografia in studio

2015 – Una vita al top

2017 – Ansia e disagio

2023 – Tutto male

La vita privata di Giancane: fidanzata e figli

Sulla vita sentimentale di Giancane non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se abbia una moglie e dei figli.

Sai che…

– Su Instagram Giancane ha un account da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

– Dovrebbe essere rimasto a vivere stabilmente a Roma, la sua città.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Giancane, ecco una playlist presente su Spotify: