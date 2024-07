Chi è Debbie Harry, la leader dei Blondie

Debbie Harry: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla storica leader dei Blondie, gruppo famoso per canzoni come One Way or Another e Heart of Glass.

Bionda, talentuosa e ricca di personalità. Debbie Harry è una delle donne più importanti della storia del rock, tra le prime a imporsi come leader all’interno di un gruppo non femminile. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di una vera pioniera nel mondo dello spettacolo.

Chi è Debbie Harry: biografia e carriera

Deborah Ann Harry è nata a Miami il 1° luglio 1945 sotto il segno del Cancro. Abbandonata all’età di tre mesi dalla madre, viene adottata ben presto da Richard e Catherine Harry, proprietari di un negozio a Hawthorne, New Jersey.

Cantante sul palco

Attorno ai vent’anni inizia a frequentare la scena artistica dell’underground newyorkese, all’epoca in grande fermento. Dopo le prime esperienze musicali come corista e percussionista, entra nel gruppo delle Stilettoes, che attirano l’attenzione per le esibizioni spettacolari, a metà strada tra rock e cabaret.

Nel 1974 fonda con il compagno Chris Stein il nucleo originario dei Blondie. La band s’inserisce subito nel nascente filone punk e new wave, suonando accanto a band come Talking Heads e Ramones. Sul finire degli anni Settanta, accanto alla carriera musicale, inizia anche un percorso da attrice, rifiutando però i ruoli più banali e accettando solo personaggi particolari, spesso sgradevoli.

Tra gli anni Settanta e gli Ottanta i Blondie lanciano una serie di album e hit di altissimo livello, che li portano a diventare uno dei gruppi simbolo della new wave, con spruzzate di punk ma anche di disco music. Tra le canzoni iconiche di questo periodo ricordiamo Call Me e soprattutto One Way or Another:

Gli anni Ottanta la vedono anche alle prese con l’inizio della sua carriera solista, datato 1981 con l’album Koo Koo. Senza il gruppo Debbie non riesce però a raggiungere grande successo. Quello dei Novanta è invece il decennio aperto dalla sua collaborazione prolifica con Iggy Pop, e chiuso da un nuovo successo internazionale dei Blondie, riuniti dopo anni di pausa. Si tratta di Maria:

Cosa fa oggi Debbie Harry

Continua a essere una delle cantanti più amate d’America, con collaborazioni varie che spaziano dagli Arcade Fire a Nick Cave, passando per Fergie. Nel 2006 è entrata tra l’altro nella Rock and Roll Hall of Fame con i Blondie, ulteriore riconoscimento della sua importanza nello sviluppo della musica rock. Ha inoltre preso parte a diverse serie tv nel ruolo di attrice, e non ha chiuso all’ipotesi di un ritorno in tour in futuro con i Blondie.

Debbie Harry: la discografia da solista in studio

1981 – KooKoo

1986 – Rockbird

1989 – Def, Dumb and Blonde

1993 – Debravation

2007 – Necessary Evil

La vita privata di Debbie Harry: marito e figli

Il compagno storico di Debbie Harry è stato Christopher ‘Chris’ Stein. I due si sono messi insieme nel 1974 e sono stati compagni di vita per quindici anni, fino alla rottura del 1989. Debbie gli è stata accanto anche negli anni più duri per lui, quelli della lotta contro il pemfigo volgare, una malattia autoimmune che porta spesso alla morte. Chris è riuscito a salvarsi, ma non a salvare la loro relazione.

Dopo la rottura con Stein si è più volte vociferato di frequentazioni con altre donne, confermate dalla stessa Debbie. Mai nessuna relazione gay si è però trasformata in una cosa seria. Tra i suoi altri rapporti con personaggi famosi dello spettacolo vale la pena ricordare anche quello con Roger Taylor, il batterista dei Queen.

Sai che…

– Debbie Harry è alta 1 metro e 60.

– Il suo vero nome è Angela Tremble.

– Nei primi anni a New York si è mantenuta lavorando come estetista, modella e anche cameriera al Playboy Club.

– Ama cani e gatti.

– La sua attrice preferita è Anna Magnani.

– Oggi la cantante vive abitualmente a Miami.

– Non sappiamo quanto guadagni.

– Si è sempre messa in prima linea per le lotte riguardanti i diritti delle donne, delle comunità omosessuali e il rispetto dell’ambiente.

– Cosa c’entra Debbie Harry con Andy Warhol, si chiedono in molti. Semplicemente per un periodo fu una sorta di sua musa, e comparve anche in un suo famoso ritratto del 1980.

– Su Instagram Debbie Harry non ha un account ufficiale, ma è possibile seguirla tramite quello dei Blondie. Stesso discorso per un altro social network, TikTok.

