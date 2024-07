Chi sono i No Doubt, il gruppo di Gwen Stefani

No Doubt: la carriera, la discografia e tutte le carriere sul gruppo guidato dalla popstar americana Gwen Stefani.

A livello commerciale, per quanto riguarda la musica pop, Gwen Stefani si è fatta conoscere soprattutto come solista. I suoi fan di vecchia data la ricordano però soprattutto nelle sue vesti alternative e rock insieme ai No Doubt, la band che l’ha lanciata. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla carriera di questa formazione entrata nella storia.

Chi sono i No Doubt: membri e carriera

I No Doubt sono formati dalla cantante Gwen Stefani, il bassista Tony Kanal, il chitarrista Tom Dumont e il batterista Adrian Young. A formare la band sono stati in realtà, verso la metà degli anni Ottanta, il cantante John Spence e l’amico Eric Stefani. Alla ricerca di nuovi membri, includono nel gruppo, inizialmente come solist, anche Gwen, sorella di Eric.

Gwen Stefani

Dopo gli inizi difficoltosi, contrassegnati da diversi cambi di formazione, i No Doubt iniziano a esibirsi in giro per gli Stati Uniti, suonando anche in rassegne importanti con protagonisti artisti come i Red Hot Chili Peppers.

Proprio grazie a Flea, storico bassista della band losangelina, riescono a ottenere un contratto con la Interscope e danno alle stampe il loro eponimo album di debutto. A livello di vendite il disco si rivela però un fiasco.

Respinti dalla Interscope, i No Doubt non si danno per vinti e decidono di autoprodurre il secondo album. The Beacon Street Collection esce nel 1995 e rappresenta una svolta dei suoni della band, dal pop frizzante delle origini ad arrangiamenti più punk. Non si può parlare di successo, ma i numeri crescono vertiginosamente: le vendite risultano triplicate.

Tornati a godere della fiducia della propria etichetta, i No Doubt si preparano a trovare la svolta della vita con l’album della loro maturità, Tragic Kingdom, in cui mescolano ska, rock, punk e pop. Il risultato è un successo planetario grazie a hit come Just a Girl, Spiderwebs e Don’t Speak:

Con questo disco ottengono due candidature per i Grammy e diventano definitivamente una band di livello internazionale, arrivando addirittura a vendere oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo. La fama e il successo permettono ai No Doubt di suonare in tutto il mondo, ma convincono anche Gwen Stefani a registrare alcuni brani come solista.

Dopo la pubblicazione del disco Return of Saturn del 2000, nettamente inferiore al predecessore per vendite, e a Rock Steady dell’anno successivo, i primi scricchiolii portano Stefani a cominciare dal 2003 una parallela canzone da solista, in ambito più dance pop. Il suo percorso arriva al culmine con la pubblicazione dell’album Love.Angel.Music.Baby.

Cosa fanno oggi i No Doubt

Il percorso da solista e nel gruppo è proseguito in questi anni parallelamente per Gwen, che ha trovato anche il tempo di mettere su famiglia e dedicarsi alla partecipazione a famosi programmi televisivi.

Fermi discograficamente dal 2012 e live dal 2015, Stefani e i ragazzi sono tornati insieme per la prima volta nel 2024 al Coachella, dando impulso a una nuova fase della loro carriera.

La discografia in studio

1992 – No Doubt

1995 – The Beacon Street Collection

1995 – Tragic Kingdom

2000 – Return of Saturn

2001 – Rock Steady

2012 – Push and Shove

Sai che…

– Tony e Gwen sono stati insieme per sette anni.

– Sono apparsi come guest star in un episodio di Dawson’s Creek. Nel 2009 sono apparsi anche in Gossip Girl.

– Come guest star sono stati scelti anche all’interno del videogioco musicale Band Hero.

– Su Instagram i No Doubt hanno un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Non sono presenti, invece, al momento su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei No Doubt, ecco una playlist presente su Spotify: