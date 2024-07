Chi è Big Sean, il rapper di Tobey con Eminem

Big Sean: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper americano famoso per brani come Control.

Tra i rapper lanciati, in qualche modo, da Kanye West, Big Sean è uno di quelli che ha ottenuto maggior successo, soprattutto in anni recenti. Famoso per le sue collaborazioni, tra le altre cose, con Jhené Aiko e Metro Boomin, nel 2024 ha fatto parlare di sé per unito le forze con Eminem in Tobey. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Big Sean: biografia e carriera

Sean Michael Leonard Anderson, questo il vero nome di Big Sean, è nato a Santa Monica il 25 marzo 1988 sotto il segno dell’Ariete. Cresciuto con la madre e i nonni a Southwest Detroit, ha frequentato la Walford School, per poi diplomarsi alla Tass Technical High School. Appassionato di musica fin da ragazzo, dimostra subito il suo talento grazie ad alcune rap battle rilanciate dalla stazione radiofonica Detroit WHTD.

Scoperto da Kanye West nel 2005, firma pochi anni dopo il suo primo contratto con la GOOD Music e nel 2007 lancia il suo primo mixtape ufficiale, Finally Famous: The Mixtape, con cui ottiene l’attenzione dei media.

Dopo alcune esperienze, arriva nel 2011 al suo album di debutto, Finally Famous, disco che comprende alcune collaborazioni di altissimo livello, da Kanye West a Drake, passando per Pharrell, Kid Cudi, Wiz Khalifa, The Game, Tyga e molti altri ancora. Il successo è straordinario.

Nel 2013 dà seguito al progetto con Hall of Fame, altro disco ricco di collaborazioni, da Jhené Aiko a Nicki Minaj, da Nas a Lil Wayne. Per raggiungere fama anche tra gli appassionati di musica pop deve però attendere l’estate dello stesso anno, quando collabora con Ariana Grande nel singolo Right There, presente nell’album di debutto della popstar.

Il 2015 è l’anno del suo terzo album, Dark Sky Paradise, mentre nel 2016 unisce le forze con Jhené Aiko per formare un nuovo gruppo, Twenty88, continuando comunque una ricca e soddisfacente carriera anche da solista.

Cosa fa oggi Big Sean

Il suo ultimo album è Neno, dato alle stampe nel 2021. Nel 2024 è tornato a far sentire la sua voce all’interno del brano Tobey di Eminem, insieme a Babytron.

La discografia in studio

2011 – Finally Famous

2013 – Hall of Fame

2015 – Dark Sky Paradise

2017 – I Decided

2020 – Detroit 2

2021 – Neno

La vita privata di Big Sean: moglie e figli

La prima storia d’amore di Big Sean, nel pieno dell’adolescenza, è stata con Ashley Marie. Successivamente ha avuto una relazione con l’attrice Naya Rivera fino al 2014. Sotto i riflettori è finita però in maniera decisamente maggiore la sua love story con Ariana Grande, durata fino all’aprile del 2015.

Dal 2016 ha iniziato una storia con un’altra cantante, Jhené Aiko. Dal loro amore è nato l’8 novembre il suo primo figlio.

Sai che…

– Nel 2015 ha aperto alcuni concerti di Rihanna in Europa.

– Nel 2021 è stato duramente attaccato da Kanye West. Quest’ultimo ha addirittura dichiarato che fargli firmare un contratto è stata la cosa peggiore della sua vita. Il motivo? Semplicemente perché non ha voluto dare sostegno alla sua corsa per e presidenziali.

– Big Sean ha comprato nel 2017 una casa splendida a Beverly Hills, in passato di proprietà di Slash dei Guns N’ Roses.

– Ha sofferto in passato di una malattia, la depressione.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Big Sean ha un account ufficiale da decine di milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

