Chi è Huey Lewis, il cantante famoso per The Power of Love

Huey Lewis: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore leader della band Huey Lewis and the News.

Per chi ama il cult movie Ritorno al futuro, Huey Lewis and the News non sono una band qualunque. Il gruppo guidato da Huey Lewis, tra le formazioni simbolo degli anni Ottanta, sono riusciti infatti a immortalare per sempre la propria musica grazie alla presenza nella colonna sonora di brani come Back in Time e soprattutto The Power of Love.

Ma la carriera dell’artista e armonicista americano è andata anche oltre la celebre pellicola. Scopriamo insieme alcune curiosità sul suo percorso artistico e la sua vita privata.

Chi è Huey Lewis: biografia e carriera

Hugh Anthony Cregg III, questo il suo vero nome, è nato a New York il 5 luglio 1950 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha fondato presto la band Huey Lewis and the News, con cui ha debuttato con il primo eponimo album, seguito in successione da una serie di dischi molto apprezzati negli Stati Uniti, tra cui Picture This, Sports e Hard at Play.

Grazie al successo ottenuto con i suoi lavori negli Stati Uniti, nel 1985 è stato chiamato a partecipare al progetto USA for Africa, entrando nel supergruppo di celebrità che hanno inciso il noto singolo We Are the World, prodotto da Quincy Jones, con la partecipazione di superstar come Michael Jackson, Stevie Wonder e Bruce Springsteen. Un brano destinato a rimanere nella leggenda, e premiato anche con i Grammy Award come canzone dell’anno, disco dell’anno e migliori performance di un gruppo vocale pop.

Contemporaneamente, ha partecipato anche a Ritorno al futuro del 1985, grazie a brani come The Power of Love e Back in Time. Nella pellicola è apparso anche come attore in un cameo, nel ruolo di un professore di liceo che valuta i gruppi della scuola e boccia anche la sua stessa canzone.

Cosa fa oggi Huey Lewis

In molti si chiedono che fine ha fatto Huey Lewis dopo il successo degli anni Ottanta. Purtroppo ha dovuto a lungo interrompere i suoi concerti per problemi di salute, ma in questi ultimi tempi è tornato nuovamente a dedicarsi al mondo della musica.

In particolare, le sue canzoni sono state utilizzate per un musical, di Broadway, The Heart of Rock and Roll. Huey non può però sentirle a causa della sua malattia. In un’intervista recente ha confermato che difficilmente pubblicherà nuovi album e che sicuramente non potrà più cantare dal vivo.

La vita privata di Huey Lewis: moglie e figli

Lewis si è sposato per la prima volta con la segretaria del suo manager, Sidney Conroy, nel 1983, con una cerimonia alle Hawaii. I due hanno avuto una figlia, Kelly, e un figlio, Austin, prima della separazione, avvenuta sei anni dopo il matrimonio.

Sai che…

– Lewis vive a Stevensville, in Montana.

– Come attore ha partecipato a film come America oggi (1993), Sfera (1998) e Graduation (2007).

– Ha vinto una causa milionaria contro l’autore del tema musicale del film Ghostbusters, a suo parere troppo somigliante al suo brano I Want a New Drug.

– Di che malattia soffre Huey Lewis, si chiedono in molti. Nel 2018 ha annunciato di avere alcuni problemi ricollegabili alla Sindrome di Ménière. Una malattia davvero drammatica per un musicista. Si tratta infatti di una patologia che causa perdita dell’udito e vertigini. Attualmente riesce a sentire qualcosa solo grazie a un dispositivo elettronico, ma in un’intervista ha confermato che a breve potrebbe perdere l’udito definitivamente.

